互聯網大會 | 李家超：河套香港園區已吸引逾70家科企進駐，香港創科策略擬進一步提升算力

行政長官李家超在世界互聯網大會亞太峰會致辭時表示，河套香港園區已吸引了70多家來自科技領域的企業進駐，涵蓋人工智能與資料科學、生命健康、科技和新能源等產業。

行政長官李家超（許英略攝）

李家超：香港創科策略將進一步提升算力

他表示，香港創科策略為進一步提算力，包括數碼港人工智能超算中心在內，為本港提供5000 PFLOPS算力，以為稍後時間啟動的AI研究院做好準備，同時加上北都區將建設的沙嶺數據園區，至2032年，園區算力規模可達每秒浮點運算18萬千萬億次，相當於香港現時算力的36倍。

李家超亦稱，將繼續與區域內外的合作夥伴攜手，共同建構一個基於開放、創新和包容的數位化未來。

莊榮文：香港在開啟數字交流合作具有獨特優勢

（許英略攝）

中國國家互聯網信息辦公室主任莊榮文指出，當前應提升數字基礎設施互聯互通，加強技術開源開放合作，推動亞太各國以更開放姿態共享數字機遇。他亦表示應以共享彌補數字鴻溝，以改善民生，並共同強化人工智能、數字及網絡安全。

莊榮文亦稱，亞太地區作為世界經濟活力板塊，而香港作為亞太地區金融中心，亦背靠祖國及聯通世界，因此在開啟數字交流合作方面具有獨特優勢。

孫東冀河套園區盡快推出數據流通及跨境物流措施，資金流希望更大進展

創新科技及工業局局長孫東（許英略攝）

創新科技及工業局局長孫東見記時表示，將進一步加快河套香港園區建設，亦冀盡快推出數據流通及跨境物流具體措施，如深、港生物樣本跨境流通，人流方面，則冀中、港兩園區橋樑盡快完成建造。他亦冀資金流會有更大進展。

至於較早前香港與國家網信辦簽創科發展合作備忘錄，孫東稱，備忘錄涵蓋10項方案，除包括AI+、區塊鏈等，亦提到深化網絡安全。當局將落實相關方案，發揮香港所長及照顧國家所需。他亦稱，簽署合作備忘錄與香港首個五年計劃有關，如何更好融入及服務國家發展大局。

雲迹科技：今、明兩年重點拓展中東及東南亞市場

雲迹科技副總裁謝雲鵬（許英略攝）

中國酒店機器人領域的領先供應商雲迹科技(02670)副總裁謝雲鵬見記者時表示，會持續加大在香港技術研發投入，並續以香港作產品試驗地方，以具性價比方式推動在海外增長

他預計，今年及明年會重點在中東及東南亞地區拓展，未來則冀探索更多重點領域。他亦稱，在香港可取得更多認可可能性，有助全球化拓展，而且認為中國機器人可提供高性價比方案，符合全球市場化需求。

被問及具身智能行業競爭，謝雲鵬表示，樂見更多同業以資本化方式拓展。

撰文：經濟通採訪組

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