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港股 | 午市前瞻 | 霍峽解封無期勿跟車太貼，專家籲入手高息股防守

13/04/2026

　　美伊周末在巴基斯坦直接會談因核問題等關鍵分歧未能達成協議，美國總統特朗普隨即宣布美軍全面封鎖霍爾木茲海峽，癱瘓伊朗港口海上交通，油價應聲上飆。美伊談判破裂惟市場未感太意外，日韓股市跌約1%左右，港股半日亦錄得同等跌幅，恒指半日報25587，跌306點或1.2%，主板成交超過1153億元。恒生中國企業指數報8590，跌64點或0.7%。恒生科技指數報4812，跌47點或1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 霍峽解封無期勿跟車太貼，專家籲入手高息股防守

 

張智威：市場反覆勿跟車太貼

 

　　國際油價升至100美元以上水平，環球通脹重燃打亂各國央行減息部署，資本市場震盪。保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威向《經濟通通訊社》表示，油價急升主要因為現時美伊兩國同時宣布封鎖霍爾木茲海峽，雙重封鎖進一步推高油價，導致恒指受壓。而恒指上周上漲主要受市場對美伊停戰的憧憬帶動，但今日（13日）在外圍消息影響下，容易回吐上周升幅。另外，他補充恒指上周五（10日）收報26073點，已接近保力加通道頂線，技術面上亦有調整壓力。

 

　　張智威指現時恒指在26200點水平有阻力，而支持位則約在25182點。基於市場表現反覆，他表示在部署上不宜「跟車太貼」，在買賣貨時建議分段作部署，在選購股份時亦可以以內銀、內險等收息類股份為主，投資者能穩定收穫五厘以上的股息，如中國太平(00966)可嘗試入手。不過，張智威補充選股時應避免某些處於「風眼位」的股票，如滙控(00005)等在中東有業務的企業。

 

勝宏科技招股基投陣容強勁，坐貨信心十足

 

　　內地AI及高性能計算印刷電路板製造商、英偉達供應商勝宏科技(02476)(深:300476)今日至周四（16日）來港招股，計劃全球發售8334.8萬股H股，其中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價209.88元，較其A股前收市價折讓約36.86%。集資最多達174.93億元，每手100股，入場費21199.67元。公司預期下周二（21日）掛牌，摩根大通、中信建投國際及廣發証券為聯席保薦人。

 

　　其基石投資者陣容強勁，總共39家，包括摩根士丹利旗下MSIP、高瓴旗下HHLRA、馬雲等人創立的雲鋒基金、Janchor Fund等，基投認購額達招股總額約44.7%。張智威表示勝宏科技業務屬於市場的「黃金賽道」，加上有幾十個基石投資者入股，適合入手抽股。而上周同樣有數間企業來港招股，分別是思格新能(06656)、群核科技(00068)和長光辰芯(03277)，同樣引來多家基石投資者入股。張智威認為在這四間企業中，勝宏科技仍然是抽股首選，基於其基投陣容更為強勁，而且其集資額達172億元，在四間企業中最高。加上其市值較大，基金亦較願意「坐貨」。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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