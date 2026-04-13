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新股上市 | 「AI六小虎」階躍星辰傳拆除離岸註冊架構，為香港IPO鋪路

13/04/2026

　　據《路透》引述消息人士透露，「AI六小虎」之一階躍星辰（StepFun）正在拆除其離岸註冊架構，為計劃中的香港首次公開發行（IPO）鋪平道路。目前中國監管層正在加強對這一被廣泛用於海外融資的架構進行審查。此前有消息指階躍星辰擬集資約5億美元（約39億港元），最快今年上市。

 

新股上市 | 「AI六小虎」階躍星辰傳拆除離岸註冊架構，為香港IPO鋪路

 

　　企業記錄顯示，該公司此前的架構涉及開曼群島。消息人士稱，由於獲得大量國有資本支持，總部位於上海的階躍星辰認為採用境內公司架構更為合適。階躍星辰主要從事通用型基礎模型研發。

 

　　中國證監會上月表示，已指示部分紅籌公司解除其離岸架構。這些公司主要註冊在境外（多在稅收優惠地區），但通過股權控制方式在中國境內持有資產和業務。

 

　　專家表示，隨著紅籌公司爭相將註冊地遷回中國，此舉可能會導致部分上市計劃推遲，其中一些公司甚至可能不得不放棄IPO計劃，因為變更公司法律架構的成本可能過高。

 

　　階躍星辰是眾多中國大型語言模型開發商之一，總部位於上海，這家新創公司獲得包括騰訊(00700)在內的多家公司支持。今年1月階躍星辰完成超50億元人民幣B+輪融資，參投機構包括上海國投先導基金、國壽股權、浦東創投、徐匯資本、無錫梁溪基金、廈門國貿、華勤技術等產業投資人，騰訊、啟明、五源等股東進一步跟投。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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