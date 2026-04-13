信銀國際：今年目標財富管理及商務理財兩大業務達雙位數增長

中信銀行（國際）個人及商務銀行業務總監袁妙齡表示，對於商務理財業務，2025年商務銀行佔個人及商務銀行業務總經營收入26.6%，又指今年目標財富管理、商務理財並駕齊驅，兩大業務目標達雙位數增長。

（吳仲賢攝）

她指出，今年首季該行新造按揭金額按年增長38%，新造按揭宗數增長35%，現時在香港該行一共有21間分行，而今年貸款增長目標為雙位數增長，並表示若美國減息，將有助刺激貸款需求，現時未有計劃新增分行數量，但會持續進行相關升級，並指未來或會擴充該行的財富管理中心。

被問及中東局勢對於客戶的投資取向影響，她表示，是次中東情況使客戶投資取向變得更為保守，並指客戶的投資取向從看重美國轉向亞洲的趨勢自2025年下半年已出現。她指出，該行除聚焦私行業務於相關市場機遇之外，同時著眼於另一大趨勢「企業出海」，把握出海後企業家或高管等的財富管理需求。

她表示，中信銀行（國際）將繼續發揮協同優勢，在IPO或出海等場景中，為企業家、高管等高淨值客戶提供一條龍「人-家-企-社」綜合金融服務。包括上市前的保薦輔導、上市期間的IPO 資金收款，以及上市後的資金運營管理服務，全程為客戶的資本運作保駕護航。

她提及，自2025年7月，中信銀行（國際）成為香港黃金交易所指定結算銀行，該行積極推進與香港黃金交易所進一步合作，打造國際黃金交易樞紐，該行正在推進支援香港黃金交易所以離岸人民幣作黃金交易結算，加強香港作為全球最大離岸人民幣業務中心的發展。

去年個人及商務銀行業務業績創歷史新高，續投放資源於私人銀行業務及規模發展

中信銀行（國際）個人及商務銀行業務總監袁妙齡（吳仲賢攝）

袁妙齡表示，該行2025年個人及商務銀行業務全線業績創歷史新高，投資業務收入創新高，按年升45%，保險業務收入再創新高，按年升38%，來年繼續加大力度發展「經紀保險」業務。

她指出，2025年新造按揭規模創下歷史新高，按年增長達128%，該行將持續加大資源投入，將按揭業務作為核心產品，進一步拓展優質長期客戶群，為該行穩健發展奠定堅實基礎。2025年末總存款餘額和活期及儲蓄存款均創歷史新高。活期及儲蓄存款較2024年末增長23.7%，跑贏大市。私人銀行業務收入創新高，按年升40%，資產管理規模（AUM）按年升21%。

對於財富管理業務展望，她指出，近年亞洲及中國內地財富快速增長，而香港政府積極推動香港作為全球資產管理中心，並配合不同政策提供適切的便利。該行聚焦私人銀行高端客戶，將繼續投放資源於私人銀行業務及規模發展，由2023年開始至2025年底：私行人員增加約38%；專業投資顧問增加達50%。

她提及，該行於2024年開展「香港＋新加坡」雙中心戰略，為私人銀行客戶提供一站式兩地賬戶開立、管理及投融資產品貨架和全球化資產配置方案，推出後反應理想，客戶數量、資產管理規模（AUM）、收入等均錄得顯著增長。

撰文：經濟通採訪組

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