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美股 | 特朗普稱伊朗仍希望達成協議，美股強勢反彈，美元走軟

14/04/2026

　　在中東戰爭步入第7周、美軍開始對霍爾木茲海峽實施海上封鎖之際，美國總統特朗普表示，伊朗就和平談判聯繫了美國政府，消息推動美股盤中強勢反彈。道指收市轉升301點，標普500指數抹去伊朗戰爭爆發以來的全部跌幅，科技股推升納指彈逾1%。

 

　　道指早段表現疲弱，低開198點後跌幅一度擴大至最多410點，觸及47505點的日內低位。及後大市獲資金追捧並強勢反彈。標指與以科技股為主的納指在盤中亦曾分別下挫0.39%及0.47%，但兩者尾市雙雙發力。

 

　　道指收市升0.63%，報48218.25點；標指升69.35點，或1.02%，報6886.24點；納指升280.84點，或1.23%，報23183.74點。


　　
　　據Axios引述地區消息人士及美國官員報道，來自巴基斯坦、埃及和土耳其的調停人將於未來數天繼續與美伊雙方展開斡旋。

 

國際油價一度重上100美元

 

　　國際油價一度重上每桶100美元大關。紐約期油上升2.1%，曾高見每桶約105美元。倫敦布蘭特期油則急升3.1%，攀升至約98.2美元水平。

 

　　國際金價出現回吐，現貨金下跌0.3%，報每盎司4737美元，而紐約期金亦錄得0.5%的跌幅，報每盎司4762美元。

 

　　美匯指數表現偏軟，早盤一度突破99關口，惟尾市反覆向下，日內報98.41，跌約0.3%。美元兌日圓在159.2至159.8區間維持高位震盪，日內報159.34，微升0.06%。歐元兌美元匯價於1.17關口上方，報1.1757，升約0.3%。

撰文：經濟通國金組

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