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開市Go | 美伊再醞釀談判，內地貸款數據遜預期，階躍星辰計劃IPO

14/04/2026

要聞盤點

 

1、美股三大指數周一（13日）經歷震盪，三大指數在早段受壓後，受惠於美伊戰事降溫的憧憬而強勢反彈，最終三大指數均以貼近全日高位收市。資金重新湧入風險資產，帶動道指攀升逾300點，納指及標指更錄得超過1%的升幅。道指收市升301.68點，或0.63%，報48218.25點；標指升69.35點，或1.02%，報6886.24點；納指升280.84點，或1.23%，報23183.74點。中國金龍指數升49點。日經指數開報57425點，升1.6%。

 

2、美國總統特朗普周一表示，伊朗已主動聯絡美方，並稱對方「非常希望」達成協議，受消息影響油價回落至100美元以下。

 

3、美國對伊港口「封鎖令」生效，特朗普稱將立即消滅靠近封鎖區的伊朗快速攻擊艇。伊朗警告，若美封鎖將失去曼德海峽，美方軍事干預企圖將失敗。若衝突繼續伊方將啟用新作戰方法。伊朗軍方稱落實控制海峽永久機制，敵方船隻無權通過。

 

4、據報調解方巴基斯坦、埃及、土耳其將未來幾天繼續與美伊會談，以彌合分歧，而周末破裂核心關鍵在於鈾濃縮問題。美媒指美國官員商討面對面會談日期地點，日內瓦及伊斯蘭堡在考慮，下一輪或16日在伊斯蘭堡舉行。

 

5、人民銀行公布3月末M2餘額353.86萬億元人民幣，同比增長8.5%，低於預期8.9%及2月末9%。2026年首季社融增量14.83萬億元人民幣，較上年少3545億元人民幣。一季度人民幣貸款增加8.6萬億元人民幣，3月增加2.99萬億元人民幣，低於預期3.4萬億元人民幣。

 

6、中國今日將公布上月貿易數據，經濟學家預計繼前兩個月大幅增長後，出口增速在3月可能放緩至8.6%，進口增長也可能減速，或反映伊朗戰爭對貿易物流的影響

 

7、香港證監會3月對IPO銀行家牌照發放量增53%，但仍遠低於歷史平均水平。

 

8、受霍爾木茲海峽封鎖衝擊，3月油組原油日產量大幅下降788萬桶，跌幅超越2020年疫情期628萬桶。油組下調第二季全球石油需求預測，全年增長預期不變。

 

9、閃迪加速推進高頻寬快閃記憶體(HBF)商業化，計劃2026下半年建成試產線，2027年量產。該技術提供約10倍HBM存儲容量，商業化周期短於HBM。目前SK海力士與三星已入局。

 

10、微軟正推進Copilot重構，計劃引入OpenClaw打造全天候自主運行AI智慧體，以應對Claude對Office生態滲透及3%付費率困境。但安全性與客戶信任仍是落地的變數。

 

11、路透指「AI六小虎」之一階躍星辰(StepFun)正拆除離岸註冊架構，為香港IPO鋪路。

 

開市Go | 美伊再醞釀談判，內地貸款數據遜預期，階躍星辰計劃IPO

 

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