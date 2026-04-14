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盤前攻略｜特朗普稱收伊朗橄欖枝美股跌轉升，港股25500偏穩

14/04/2026

　　美伊談判憧憬再度回升，儘管美國總統特朗普表明將會封鎖霍爾木茲海峽，但隔晚盤中特朗普又提到伊朗方面致電美方表明希望達成協議，恢復市場信心。美股由跌轉升，三大指數收高，道指升301點或0.63％報48218，納指升280點或1.23％報23183，標普升69點或1.02％報6886。

 

盤前攻略｜特朗普稱收伊朗橄欖枝美股跌轉升，港股25500偏穩

（Shutterstock圖片）

 

*中概股個別造好，ADR跑贏港股*

 

　　中概股普遍造好；阿里巴巴升0.53％報128.01美元，拼多多升0.63％報100.80美元，京東升0.03％報28.94美元，百度升3.32％報112.01美元，嗶哩嗶哩升2.99％報24.47美元，金山雲升6.42％報16.08美元，小鵬升0.29％報17.47美元，理想跌2.24％報18.78美元，蔚來跌0.46％報6.47美元，小馬智行升5.02％報10.04美元，禾賽跌1.41％報22.34美元，文遠知行升1.33％報7.60美元。

 

　　ADR造價較港股走高；騰訊(00700)ADR較港股高1.63％，折合498.0港元；小米(01810)ADR較港股高1.63％，折合31.2港元；美團(03690)ADR較港股高1.47％，折合87.7港元；友邦(01299)ADR較港股高1.42％，折合88.6港元；滙控(00005)ADR較港股高2.63％，折合142.5港元；港交所(00388)ADR較港股高1.27％，折合410.9港元。

 

*恒指20天線支持硬淨，牛區下殺空間不多料走勢續穩中向好*

 

　　昨晚恒指夜期升259點報25924，較現貨高水263點。早盤亞太股市普遍造好，日股升逾2％，韓股升3％。港股方面，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25944，升284點，較恒指現貨高水283點，恒指開市料升近300點。

 

　　雖然日前美伊談判不歡而散，但市場預期雙方都不願打持久戰，加上特朗普放風指收到來自伊方的「橄欖枝」，情緒隨即回升，預期港股將會受惠。事實上日前港股重上20天線（約25371）後走勢明顯轉穩，即使昨日談判破裂利淡，恒指在25500關口已有支持，短期支持築成，短中線20天線成為重要關口。

 

　　參考恒指牛熊證街貨分布，上日恒指牛證街貨區新增約300點區域，但新增的25300至25599區域只淨增319張對應期指張數街貨，未算進取，預計今日即市下殺空間不大，其中集中在25400至25499街貨較多，預計日內至25400以下、25300之上已會有支持；相對上較貼價熊區較為進取，貼價區25700至26099約400點區域淨增698張對應期指張數，未算非常進取但好友都可以乘勢上攻，上方阻力位繼續位於26000。 

 

撰文：經濟通市場組

 

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