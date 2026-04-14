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異動股 | 寧德時代低開不足1%，傳趁高位配新H股抽水逾50億美元

14/04/2026

異動股 | 寧德時代低開不足1%，傳趁高位配新H股抽水逾50億美元

 

 

　　寧德時代(03750)H股現價跌0.4%，報680元，該股成交約18萬股，涉資1.21億元。

 

　　據《彭博》引述知情人士透露，在股價大幅上漲後，寧德時代正考慮在香港進行新一輪股份出售，籌集最高達50億美元的資金。

 

　　知情人士稱，寧德時代已就此次配售事宜與多家銀行進行了初步接洽。除股權融資外，公司還在考慮發行可轉換債券，以滿足部分融資需求。目前相關方案仍在評估中，尚未作出最終決定。寧德時代的代表未有就置評請求作出回應。

 

　　受惠於2025年全年獲利優於市場預期，以及儲能市場的領先優勢，寧德時代股價近期表現強勁。公司A股股價昨日早盤一度飆升至433.33元人民幣，創下歷史新高，總市值逼近2萬億元人民幣；港股股價亦一度突破700港元。數據顯示，寧德時代股價自2024年以來累計漲幅已達178%，從低點133.56元大幅反彈。

 

　　現時，恒生指數報25929，升268點或升1%，主板成交超過37億元。國企指數報8674，升72點或升0.8%。恒生科技指數報4888，升66點或升1.4%。

撰文：經濟通市場組

 

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