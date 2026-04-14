寧德時代 | 績前突傳趁高配股抽水50億美元，股價曾插逾半成可否趁機吸？

內地電動車電池龍頭寧德時代(03750)(深:300750)受惠去年業績優於市場預期，以及儲能市場的領先優勢，近期股價表現強勁，昨日（13日）一度突破700元，創H股上市以來新高，惟此時突傳出公司考慮在港配股集資最多50億美元（約390億港元），今早（14日）股價即急插最多7%，半日仍跌逾4%，為表現最差藍籌。不過，公司基本面仍良好，並於明日（15日）公布今年首季業績，可否趁股價回調吸納？

（Shutterstock圖片）

傳擬在港配股籌最多50億美元 並考慮發可轉換債券

據《彭博》引述知情人士透露，在股價大幅上漲後，寧德時代正考慮在香港進行新一輪股份出售，籌集最高達50億美元的資金。知情人士稱，寧德時代已就此次配售事宜與多家銀行進行了初步接洽。除股權融資外，公司還在考慮發行可轉換債券，以滿足部分融資需求。目前相關方案仍在評估中，尚未作出最終決定。寧德時代的代表未有就置評請求作出回應。

值得一提，寧德時代股價近期表現強勁，H股昨日曾觸及701港元，收報682.5港元，自去年5月香港上市以來，股價已累升1.6倍；A股昨日早盤亦一度飆升至433.33元人民幣，創下歷史新高，A+H股總市值一度突破2萬億元人民幣。

去年多賺42%收入增17% 受惠行業高景氣及政策利好

寧德時代股價表現與市值突破的背後，是多重因素的共同驅動。首先，寧德時代強勁的基本面為股價上漲提供了堅實支撐。根據公司2025年財報，全年實現營業收入高達4237.02億元人民幣，同比增長17.04%；歸母淨利潤達到722.01億元人民幣，同比增長42.28%。如此亮眼的業績表現，無疑增強了市場對其未來發展的信心。

其次，行業政策的利好也為寧德時代股價上漲提供了助力。上周四（9日）工信部等四部門召開座談會，旨在整治動力及儲能電池行業的「內捲式」競爭。這一政策訊號被市場解讀為有助於緩和價格戰，修復頭部企業的盈利預期，從而直接催化了寧德時代股價的上漲。

此外，行業的高景氣度以及寧德時代戰略布局的前瞻性也為其股價上漲提供了動力。全球能源轉型和新能源替代進程的加速，為動力電池和儲能行業帶來了廣闊的發展空間。而寧德時代正從電池製造商向「零碳能源管理者」轉型，積極布局新領域，為公司打開了新的增長空間。

（AP圖片）

中信里昂：寧德時代配股或利大於弊 予目標價710元

中信里昂發表研究報告指，若此次融資落實，正面影響可能大於負面影響，因潛在50億美元股權融資僅佔公司目前流通股的1.2%，對現有股東的攤薄影響不大。另一方面，寧德時代H股的流動性可能因此增加約33%，較目前水平有顯著改善。從基本面來看，截至2025年底，寧德時代持有490億美元（3340億元人民幣）現金，資產負債表處於淨現金狀態，因此這並非公司近期迫切需要的資金。不過，這可能為寧德時代在資本支出和研發方面提供更大靈活性，特別是在固態電池等未來電池技術方面。

中信里昂重申對寧德時代A股和H股的「優於大市」評級，A、H股目標價分別為505元人民幣和710港元。

與上汽通用五菱及建龍簽協議 合作出海及推動綠色轉型等

而寧德時代近日與上汽通用五菱汽車在福建寧德簽署戰略合作協議。雙方將圍繞產業規模化、乘商兼容換電、聯合出海與生態協同四大方向開展深度合作。在電池供應方面，上汽通用五菱全譜系超15款新能源車型將選擇寧德時代作為核心動力電池。雙方還將共同開發電量從10%充至80%僅需不到10分鐘的快充技術方案。在補能網絡方面，上汽通用五菱全譜系換電車型將逐步接入寧德時代覆蓋全國的換電網絡。該網絡今年底將建成超3000座換電站，其電池容量覆蓋42到56度，適配從微型電動車到A/B級乘用車。

寧德時代日前又與建龍集團簽署戰略合作協議。雙方將圍繞鋼鐵產業新能源化、綠色智慧礦山、物流電動化、零碳園區及供應鏈協同等領域深度合作。雙方將爭取在「十五五」期間落地超過3000輛電動重卡，完成不少於16條物流樞紐線路的換電布局，建成並營運100座換電站。此外，雙方還將推進集中式及分布式風光項目，並以建龍集團產業園區為試點，探索高耗能產業新能源化與新能源產業化的雙向賦能路徑。

斥41億人幣收購中恒電氣17%股權 大摩：深化AI供電領域參與

另外，寧德時代上周宣布以41億元人民幣收購中恒電氣(深:002364)17.4%股權，摩根士丹利發表研究報告指，此舉標誌著公司從間接儲能電池供應商，轉型為直接面向客戶的數據中心供電解決方案供應商，深化在AI供電基礎設施領域的參與。中恒電氣專注於電力電子技術，業務涵蓋數據中心能源解決方案（高壓直流電源系統）、新能源汽車充電基礎設施及智能電網與工業電源。是次收購強化了寧德時代在電網連接及智能能源系統的上游及下游整合能力，這些均是應對數據中心及AI驅動電力需求的關鍵環節。透過加強輸電、系統整合及數字能源管理能力，寧德時代可直接與超大規模數據中心及AI營運商等終端用戶對接。

該行維持對寧德時代A股「增持」評級，目標價530元人民幣；H股評級為「與大市同步」，目標價655港元。

黃瑋傑：基本面仍佳惟股價短期反應難料 宜待配售完成才趁低吸

（黃瑋傑）

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，公司配股股價不一定下跌，雖然多數短期會有壓力，但最後也要看公司能否善用通過配股籌集的資金，再為股東創造更大的價值及利益，所以有些公司配售完成後仍繼續上升，可見最終要看資金運用是否適當。若看基本面，寧德時代仍可較為看好，因新能源車及儲能需求支撐著鋰電池需求，亦正推動未來增長。當基本面良好，市場需求旺盛時，而去集資、擴大產能或培養新的增長曲線，毋須太看淡。

不過，黃瑋傑指，雖然寧德時代配股可能只令股價跌一跌，之後過一段時間可能再升至高於配股前，然而，既有配股傳聞，宜先避一避，加上其技術走勢轉差，雖然昨日創701元新高，但形成一個「垂死十字」，今日因配股傳聞暫出現一支頗長陰燭，形成一個「黃昏之星」，且昨日創新高RSI卻出現頂背馳，故可「攤凍嚟食」，而通常配股會有折讓，如果配完後股價有壓力才趁低買。事實上，現在仍不知用甚麼價去配，宣布配股後股價可能仍有下調空間，買得太早無著數。

寧德時代半日跌4.32%收報653元，最多跌7.25%至633元，成交20.67億元。其他鋰電池股表現各異，比亞迪電子(00285)跌0.71%報27.96元，中創新航(03931)跌0.32%報37元，天能動力(00819)跌1.36%報8元，惟贛鋒鋰業(01772)升1.19%報80.75元，天齊鋰業(09696)升2.42%報55.1元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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