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滙豐投資峰會 | 李家超：年初至今本港金融市場表現良好，第二季全球局勢仍然複雜多變

14/04/2026

　　行政長官李家超出席滙豐全球投資峰會時表示，鑑於地緣政治的過山車式波動，正導致貿易及供應鏈等正出現碎片化和阻礙，並指穩定和確定性是企業、投資者及銀行最重視的價值，並形容穩定、確定性和信任是香港的「天然資源」，對香港的經濟、社會和繁榮未來至關重要。

 

滙豐投資峰會 | 李家超：年初至今本港金融市場表現良好，第二季全球局勢仍然複雜多變

行政長官李家超（吳仲賢攝）

 

　　他續指，香港經歷過不少危機，但每次都能反彈，並且比以往更強大，並指在「一國兩制」之下，資本及資訊自由流動加上低稅率，使香港能夠發揮獨特的角色，連接內地市場與世界其他地區。

 

本港金融市場活躍，目前有逾500宗上市申請

 

　　李家超提及，進入今年第二季度，全球局勢仍然複雜多變，中東衝突的巨大陰影繼續影響市場情緒。年初至今，香港的金融市場繼續表現良好，進入3月後更為活躍。3月份香港股票平均每日成交額接近390億美元，較去年同期上升8%。香港的IPO市場依然處於良好狀態。截至3月底，集資額已超過140億美元，繼續位居全球首位。目前香港有超過500宗上市申請正在排隊。

 

　　他又指，香港正多元化其服務範圍，包括建立一個國際黃金交易市場，計劃於今年開始試行「香港黃金中央結算系統」，並正在研究為黃金交易和結算提供稅務優惠。

 

王冬勝：香港依然是全球資本匯聚首要目的地

 

滙豐投資峰會 | 李家超：年初至今本港金融市場表現良好，第二季全球局勢仍然複雜多變

香港上海滙豐銀行主席王冬勝（吳仲賢攝）

 

　　香港上海滙豐銀行主席王冬勝表示，香港依然是全球資本匯聚的首要目的地，並指該行在生態系統中肩負明確的責任，即擔當超級連繫人的角色，連接中國內地及亞洲與世界，並支持投資和理念在雙向之間的流動。這個角色比以往任何時候都更加重要，因為世界正在被重新連接。

 

　　他指出，儘管全球環境充滿地緣政治不確定性、人工智能的迅速崛起以及人口結構的轉變，香港作為一個值得信賴的資本平台，其地位比以往任何時候都更加重要。

 

　　他提及，在過去半個世紀，香港已應對並克服了不少重大金融危機，每次香港也透過適應、保持開放並強化其制度而成功反彈。同樣的精神將定義香港下一階段的增長。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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