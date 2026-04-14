  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 恒指挑戰26100還看一指標，安踏李寧宜作中線部署

14/04/2026

　　美伊談判憧憬再度回升，儘管美國總統特朗普表明將會封鎖霍爾木茲海峽，但隔晚盤中特朗普又提到伊朗方面致電美方表明希望達成協議，恢復市場信心，至於副總統萬斯則表示美方已經實現目標，可以開始逐步讓此事收尾。美股隔晚跌後轉升，亞股顯著反彈，港股同樣跟升，高見25995，惟兩萬六整數關口見強阻力，加上寧德時代(03750)受累配股消息跌幅擴大，恒指半日升幅快速收窄，半日收報25770，升109點或0.4%，主板成交逾1214億元。恒生中國企業指數報8627，升25點或0.3%。恒生科技指數報4830，升8點或0.2%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指挑戰26100還看一指標，安踏李寧宜作中線部署

 

李偉傑：油價若下調到95美元以下，恒指有望突破26100阻力位

 

　　據報巴基斯坦、埃及、土耳其繼續張羅美伊會談，下一次和談時間可能是在本周四（16日），國際油價回落至100美元下方。天風國際財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，目前市場對國際局勢看法偏向正面，儘管市場不預期談判能在短期內有結果，但基於多國參與調停美伊衝突，有利推進和談進度。而港股亦在國際油價回調下出現升幅，他認為目前恒指將維持在25200至26100點區間，若國際油價有機會回落至95美元以下，恒指有望突破26100點阻力位，但能否企穩仍視乎談判進度。

 

　　部署方面，李偉傑表示近期AI和AI設備類股份受市場偏好，資金積極度較高，例如智譜(02513)和MINIMAX(00100)。而由於AI設備對於AI發展不可或缺，AI設備類股份表現緊隨在後，如建滔積層板(01888)近期迎來V型反彈破頂，今日曾見26.5元，創上市以來股價新高，李偉傑認為可在股價回調至22元水平作部署。

 

世界盃前留意體品股，睇好安踏李寧

 

　　早前多家體育用品企業公布業績，表現令市場略感失望，如安踏(02020)去年盈利跌1%，申洲國際(02313)純利跌7%，李寧(02331)少賺約3%等。中銀近期公布有關體品股的研究報告，其中基於體品公司面臨下行風險較高，下調其評級至中性，並警告體育鞋服公司的盈利可見度將顯著下降。

 

　　李偉傑認為，儘管體品市場早前表現相對落後，但在內地提振零售消費以及下半年世界盃的帶動下，相關市場有望回升。當中，安踏和李寧等具備高品牌價值的股份料可受惠更多。他補充，安踏早前入主Puma，未來發展值得關注，建議以季線為部署方向，安踏可在約81元水平部署。至於李寧，李偉傑建議可在約22元附近買入，他對李寧後市突破23元阻力位有信心。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01657

樺欣控股

22.400

異動股

00585

意力國際

2.110

異動股

03625

傅里葉

148.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01657 樺欣控股
  • 22.400
  • 00585 意力國際
  • 2.110
  • 03625 傅里葉
  • 148.000
  • 06166 劍橋科技
  • 89.150
  • 03881 希迪智駕
  • 31.240
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 40.340
  • 目標︰$42.62以上
  • 06969 思摩爾國際
  • 9.110
  • 目標︰$11.50
  • 01090 大明國際
  • 0.740
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 7.850
  • 目標︰$10.00以上
  • 00175 吉利汽車
  • 24.840
  • 目標︰$26.50
人氣股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 44.640
  • 09992 泡泡瑪特
  • 161.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 124.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 85.100
  • 00700 騰訊控股
  • 493.200
報章貼士
  • 01378 中國宏橋
  • 39.040
  • 目標︰$41.00
  • 02121 創新奇智
  • 4.890
  • 目標︰--
  • 00939 建設銀行
  • 8.480
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

14/04/2026 17:15  《盤後部署》恒指見黃金交叉惟成交弱待利好落地，油價或回落宜吼國泰

14/04/2026 18:20  行政長官會同行政會議批准從外匯基金轉撥1500億元至基本工程儲備基金

14/04/2026 14:10  【滙豐投資峰會】滙控艾橋智：霍爾木茲海峽關閉成全球經濟最大擔憂

14/04/2026 18:06  【新股上市】消息指長光辰芯(03277)公售部分超購1140倍

14/04/2026 18:45  政府：最快10月實施「部門首長責任制」，設兩級調查機制

14/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出２０﹒１７億元，買泡泡瑪特沽盈富基金

14/04/2026 08:54  【大行炒Ｄ乜】瑞銀下調百度港交所目標，麥格理花旗看淡濠賭股

14/04/2026 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８３４２，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 3月出口放緩進口激增，許家印八宗罪候判，股匯齊漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日升211點收報25872，泡泡瑪特升逾6%，信義光能逆市跌3%新文章
人氣文章

新聞>國際動態

中東戰火 | 中國油輪RichStarry號據報率先突破美軍封鎖，通過霍爾木茲海峽新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

七人欖球賽2026美食攻略︱啟德帝盛酒店美酒佳餚節 ＋毛孩同樂＋Mikiki美食嘉年華＋啟德零售館啤酒買一送一
人氣文章

熱話 Feature

環保回收新措施︱自提點即場回收計劃 發泡膠都收？回收步驟＋順豐等八大自提點地址新文章
人氣文章

智城物語．方展策

NVIDIA對手變盟友！豪擲20億美元入股Marvell，補完ASIC、光通訊市場拼圖，徹底壟斷AI基建板塊？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

徐皓霖個展「倒睫」：規範之外的存在，如何撼動所謂的常規？
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

告別蠟黃暗沉！神級抗氧化之選：富勒烯C60的五大抗老功效 新文章
人氣文章

Art & Living Feature

《戲劇性婚禮》：有一種愛，叫「看過你的醜陋後，依然想重新認識你」 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
春困不適｜復活節假放完更疲倦？中醫針灸疏通能量通道助重拾狀態
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
家居衛生｜浴室高濕高菌易交叉污染，醫生揭8大壞習慣，2大致病源頭
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2026 21:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/04/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事14/04/2026
神州經脈 | 3月出口放緩進口激增，許家印八宗罪候判，股匯齊漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美伊「單打獨鬥」但欲迫使他國選邊站

14/04/2026 14:53

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

以色列攪局令美伊停火瀕臨破裂

10/04/2026 17:07

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區