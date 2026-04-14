港股 | 午市前瞻 | 恒指挑戰26100還看一指標，安踏李寧宜作中線部署

美伊談判憧憬再度回升，儘管美國總統特朗普表明將會封鎖霍爾木茲海峽，但隔晚盤中特朗普又提到伊朗方面致電美方表明希望達成協議，恢復市場信心，至於副總統萬斯則表示美方已經實現目標，可以開始逐步讓此事收尾。美股隔晚跌後轉升，亞股顯著反彈，港股同樣跟升，高見25995，惟兩萬六整數關口見強阻力，加上寧德時代(03750)受累配股消息跌幅擴大，恒指半日升幅快速收窄，半日收報25770，升109點或0.4%，主板成交逾1214億元。恒生中國企業指數報8627，升25點或0.3%。恒生科技指數報4830，升8點或0.2%。

李偉傑：油價若下調到95美元以下，恒指有望突破26100阻力位

據報巴基斯坦、埃及、土耳其繼續張羅美伊會談，下一次和談時間可能是在本周四（16日），國際油價回落至100美元下方。天風國際財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，目前市場對國際局勢看法偏向正面，儘管市場不預期談判能在短期內有結果，但基於多國參與調停美伊衝突，有利推進和談進度。而港股亦在國際油價回調下出現升幅，他認為目前恒指將維持在25200至26100點區間，若國際油價有機會回落至95美元以下，恒指有望突破26100點阻力位，但能否企穩仍視乎談判進度。

部署方面，李偉傑表示近期AI和AI設備類股份受市場偏好，資金積極度較高，例如智譜(02513)和MINIMAX(00100)。而由於AI設備對於AI發展不可或缺，AI設備類股份表現緊隨在後，如建滔積層板(01888)近期迎來V型反彈破頂，今日曾見26.5元，創上市以來股價新高，李偉傑認為可在股價回調至22元水平作部署。

世界盃前留意體品股，睇好安踏李寧

早前多家體育用品企業公布業績，表現令市場略感失望，如安踏(02020)去年盈利跌1%，申洲國際(02313)純利跌7%，李寧(02331)少賺約3%等。中銀近期公布有關體品股的研究報告，其中基於體品公司面臨下行風險較高，下調其評級至中性，並警告體育鞋服公司的盈利可見度將顯著下降。

李偉傑認為，儘管體品市場早前表現相對落後，但在內地提振零售消費以及下半年世界盃的帶動下，相關市場有望回升。當中，安踏和李寧等具備高品牌價值的股份料可受惠更多。他補充，安踏早前入主Puma，未來發展值得關注，建議以季線為部署方向，安踏可在約81元水平部署。至於李寧，李偉傑建議可在約22元附近買入，他對李寧後市突破23元阻力位有信心。

撰文：經濟通通訊社市場組

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