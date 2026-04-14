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鋰業股 | 行業高景氣疊加政策利好，贛鋒天齊六連升仍可追入？

14/04/2026

　　內地兩大鋰礦巨頭贛鋒鋰業(01772)(深:002460)及天齊鋰業(09696)(深:002466)近期股價表現強勁，已連升六日。消息面上，內地工信部等四部門日前召開電池行業企業座談會，提出要持續治理內捲問題，另今年以來鋰電市場維持高景氣度，天齊也預計上半年鋰礦供應持續偏緊。已累積不少升幅的碳酸鋰價或再現突破，兩隻股份是否仍可追入？

 

鋰業股 | 行業高景氣疊加政策利好，贛鋒天齊六連升仍可追入？

贛鋒鋰業電芯生產工廠（贛鋒鋰業網頁媒體資源）

 

內地四部門召開電池行業企業座談會　持續治理「內捲外化」

 

　　工信部等四部門上周四（9日）聯合召開動力及儲能電池行業企業座談會，部署規範產業競爭秩序相關工作。會議要求，持續深入推進產能預警調控、規範價格競爭、壓縮供應商帳期、加強產品質量監管、打擊知識產權侵權、治理「內捲外化」等工作，並對地方招商引資行為予以規範引導。另工信部近日發布通知，提出開展鋰電池等重點產品質量檢查，強化道路機動車輛產品生產一致性監督檢查。

 

　　此外，今年以來鋰電市場繼續維持高景氣度。大東時代智庫(TD)最新調研數據顯示，通過對行業Top20電池廠商的產能追蹤，2026年4月中國鋰電（儲能+動力+消費）市場排產總量約235GWh，環比增長7.3%，其中儲能電芯排產佔比41.3%。另據乘聯分會數據，2026年1至2月鋰電池出口達到142億美元，同比增長46%，憑藉多元的市場布局實現了韌性增長。

 

內地3月動力和儲能電池合計產量按月增25%　按年增五成

 

　　另中國汽車動力電池產業創新聯盟公布動力電池月度信息顯示，3月動力和儲能電池合計產量為177.7GWh，按月增長25.5%，按年增長50.2%。內地動力電池裝車量56.5GWh，按月增長114.9%，按年下降0.1%。其中三元電池裝車量10.7GWh，佔總裝車量19%，按月增長88.1%，按年增長7.3%；磷酸鐵鋰電池裝車量45.8GWh，佔總裝車量81%，按月增長122.3%，按年下降1.7%。

 

　　今年首季，內地動力和儲能電池累計產量為487.4GWh，累計按年增長49.3%。內地動力電池累計裝車量124.9GWh，累計按年下降4.1%。其中三元電池累計裝車量25.8GWh，佔總裝車量20.7%，累計按年增長3.3%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量99GWh，佔總裝車量79.3%，累計按年下降5.9%。 

 

天齊料上半年鋰礦供應持續偏緊　新能源及儲能等需求持續提升

 

　　天齊鋰業近日在業績說明會上表示，進入今年第二季以來，鋰資源端供應緊張態勢正在逐步顯現。鑑於鋰礦建設、復產及擴產周期均長於鋰鹽加工環節，疊加外部環境變化等因素影響，預計今年上半年鋰礦供應將持續偏緊。

 

　　公司又指，長遠來看，新能源與傳統能源互補必要性愈發凸顯；同時，儲能及機器人等新興應用場景不斷湧現，對鋰鹽及相關關鍵材料需求持續提升。未來三至五年，公司將緊跟行業前沿發展趨勢，圍繞固態電池等下一代技術路線匹配相應的上游關鍵材料，為市場提供優質鋰產品。

 

鋰業股 | 行業高景氣疊加政策利好，贛鋒天齊六連升仍可追入？

（天齊鋰業網頁截圖）

 

券商：首季碳酸鋰均價環比增75%　多項因素推動鋰價再突破

 

　　去年第一季碳酸鋰均價為每噸7.58萬元人民幣，今年第一季穩定在每噸15萬至16萬元人民幣區間，1月初更觸及18.22萬元人民幣高點。鋰價回暖帶動中游材料盈利彈性釋放，國盛證券分析指，2026年一季度碳酸鋰均價達每噸15.4萬元人民幣，環比增長75%，疊加技改項目投產推動量價齊升，鋰鹽業務盈利顯著改善；同時，華友鈷業等頭部企業加速推進硫酸鋰、濕法鎳等一體化項目落地，礦冶協同模式有效降低生產成本，強化鋰電材料環節的資源保障能力與盈利穩定性。

 

　　方正證券認為宜春鋰雲母資源換證是2025年宜春市自然資源局要求8家企業編制礦種變更儲量核實報告的結果，若相關企業因審批流程停產，對二季度的鋰資源供給可能造成衝擊。疊加津巴布韋鋰精礦3月禁止出口的影響，有望刺激鋰價維持高位再突破。

 

黃瑋傑：鋰價或續因供不應求上升　天齊現價仍有水位贛鋒76.5元可吸

 

鋰業股 | 行業高景氣疊加政策利好，贛鋒天齊六連升仍可追入？

（黃瑋傑）

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，天齊鋰業最近指，踏入第二季以來鋰資源端供應偏緊情況逐步顯現。下游即鋰電池需求殷切，這是由新能源車推動，若看乘聯會及中汽協數據，也見今年首季中國新能源車甚至傳統燃油車的出口增長非常強勁，這亦帶動鋰電池對上游碳酸鋰的需求。此外，天齊鋰業指，因為上游涉及的鋰礦投資或擴產周期長於鋰鹽加工及鋰電池生產，所以若繼續出現下游需求旺盛、上游供應追不上的話，鋰價就會因供不應求而上升。

 

　　部署上，黃瑋傑指，贛鋒鋰業股價近兩日已創階段新高，要有能力再創新高才有一定水位，反觀天齊鋰業1月時最高見過60.3元，現價仍有一定上望空間，且其RSI仍然強勢，仍達70幾。贛鋒鋰業則可參考10天線，因見其近期上升趨勢，升了一輪後都會回試10天線支持，例如4月2日時其10天線處於67.7元，當日曾跌至69.2元，現時10天線大概76元，即約76.5元可考慮吸納。

 

　　贛鋒鋰業今日升3.45%收報82.55元，成交10.55億元；天齊鋰業升5.39%報56.7元，成交6.48億元。其他相關股升跌不一，寧德時代(03750)跌3.3%報660元，中創新航(03931)升1.46%報37.66元，龍蟠科技(02465)升5.21%報13.73元。

 

鋰業股 | 行業高景氣疊加政策利好，贛鋒天齊六連升仍可追入？

 

鋰業股 | 行業高景氣疊加政策利好，贛鋒天齊六連升仍可追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


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