異動股 | 比特幣逼近7.5萬美元，比特幣ETF普漲半成
14/04/2026
隔晚美股盤中美國總統特朗普稱收到伊朗方面致電，指對方仍希望達成協議，市場信心應聲回升，美股由跌轉升，環球資產價格再次回暖。幣市反彈，隔晚比特幣自71000美元急彈上74900美元水平，逼近100天線所在的75000美元關口。
比特幣ETF普升5%；華夏比特幣(03042)H股現價升4.9%，報9.08元，成交約157萬股，涉資1424萬元；FA南方比特幣(03066)升5.4%，報24.02元；FA三星比特幣(03135)升5.2%，報24.4元。
以太幣搶先升破百天線，現報約2368美元。ETF普升約8%；華夏以太幣(03046)升8.1%，報5.605元；FA南方以太幣(03068)升8.4%，報10.6元；嘉實以太幣(03179)升8%，報5.615元。
現時，恒生指數報25854，升194點或升0.8%，主板成交超過1796億元。國企指數報8661，升58點或升0.7%。恒生科技指數報4853，升31點或升0.7%。
撰文：經濟通市場組
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽