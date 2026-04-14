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滙豐投資峰會 | 滙控艾橋智：霍爾木茲海峽關閉成全球經濟最大擔憂

14/04/2026

　　滙控(00005)行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）在出席滙豐全球投資峰會時表示，目前對全球經濟最大的擔憂就是霍爾木茲海峽關閉或半關閉所帶來的干擾，其相關影響或會超出中東範圍，影響範圍或波及亞洲及大多數石油或衍生品進口經濟體等。

 

滙豐投資峰會 | 滙控艾橋智：霍爾木茲海峽關閉成全球經濟最大擔憂

滙控行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）

 

　　但他引述航運業客戶意見指，參考新冠疫情後的經驗，一旦相關衝突結束，全球航運可在2至3個月內恢復正常。

 

　　他指出，在外國直接投資方面，外國直接投資不再是為了把技術帶到中國利用廉價勞動力，而是來中國投資創新，投資中國本土開發的技術，並將其推向全球並擴大規模，而中國企業已經達到全球規模，希望在全球層面競爭，並接觸全球消費者，而上述兩方面正是目前推動中國經濟的主要力量，相信在未來五至十年仍將如此。而其中很大一部分流動是透過香港作為中國國際金融中心來實現。

 

　　他提及，集團對香港作為中國與世界「超級聯繫人」的角色充滿信心，並預期香港將於本十年結束前成為全球最大跨境財富管理樞紐，超越傳統的瑞士地位，對香港經濟亦充滿信心。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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