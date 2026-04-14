魚缸博客 | 阿聯酋阿布扎比王儲訪華有咩啟示？

話說阿聯酋阿布扎比王儲哈立德開始訪華行程，呢個時候中東油王走來訪華，有乜意味真係顯而易見：希望中國可以出手，從中調停中東戰事問題。

其實阿聯酋一直都係到「說好中東故事」，因為佢地都明白中東石油總會有用完一日，所以係用完之前大撒金錢，起建築起金融中心，搞免稅搞借貸，目的就係希望中東轉型變成「東方華爾街」；而家原來伊朗一打起仗，杜拜就會被人炸個稀巴爛，資金點嚟？富豪點嚟？

所以要維持呢個「說好中東故事」嘅劇本，王儲都要急急腳飛來中國，睇下我地呢邊大佬可唔可以出出手。博客估計，阿聯酋希望中國可以做說客，係同美國談判條件上鬆一鬆口，等大家都有啖飯食。

點解要用「有啖飯食」去形容？因為中東每日都打緊石油出嚟，打出嚟嘅石油運唔出去，就要搵地方儲存。你會問，停產咪得囉，使咩咁煩？石油唔係你屋企個水龍頭，話關就可以關，石油井產出，某程度係靠地底壓力令石油「bump出來」，只要你一停，個壓力就會收細，之後就唔會再bump得出，某程度就變成「廢井」，所以阿聯酋呢種石油大國，要搵地方出口石油，就係當務之急。

另一方面，根據英國恒理環球顧問事務所（Henley & Partners）與財富情報公司新世界財富（New World Wealth）共同發表的「2025年財富移民報告」顯示，原本阿聯酋係富豪最愛首選地，2025年就有9800位百萬富翁搬入去，移入資產規模高達630億美元；另外，歐洲的南歐國家因為稅制優惠及投資移民計劃，都吸引富豪聚居，包括意大利、瑞士、葡萄牙、希臘等，而新加坡、加拿大、澳洲亦是有錢人的移居熱區。所以你話，假如中東仲唔出手保證國家安全，呢班富豪同大拿拿630億美金，分分鐘益埋我地香港同新加坡！

博客就覺得，戰爭呢樣東西，一係打，一係停，最怕就係膠著，而家面對住富豪即將流出去，石油又出不到去呢情況，真係你急我唔急囉。

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