  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

魚缸博客 | 阿聯酋阿布扎比王儲訪華有咩啟示？

14/04/2026

魚缸博客 | 阿聯酋阿布扎比王儲訪華有咩啟示？

 

　　話說阿聯酋阿布扎比王儲哈立德開始訪華行程，呢個時候中東油王走來訪華，有乜意味真係顯而易見：希望中國可以出手，從中調停中東戰事問題。

 

　　其實阿聯酋一直都係到「說好中東故事」，因為佢地都明白中東石油總會有用完一日，所以係用完之前大撒金錢，起建築起金融中心，搞免稅搞借貸，目的就係希望中東轉型變成「東方華爾街」；而家原來伊朗一打起仗，杜拜就會被人炸個稀巴爛，資金點嚟？富豪點嚟？

 

　　所以要維持呢個「說好中東故事」嘅劇本，王儲都要急急腳飛來中國，睇下我地呢邊大佬可唔可以出出手。博客估計，阿聯酋希望中國可以做說客，係同美國談判條件上鬆一鬆口，等大家都有啖飯食。

 

　　點解要用「有啖飯食」去形容？因為中東每日都打緊石油出嚟，打出嚟嘅石油運唔出去，就要搵地方儲存。你會問，停產咪得囉，使咩咁煩？石油唔係你屋企個水龍頭，話關就可以關，石油井產出，某程度係靠地底壓力令石油「bump出來」，只要你一停，個壓力就會收細，之後就唔會再bump得出，某程度就變成「廢井」，所以阿聯酋呢種石油大國，要搵地方出口石油，就係當務之急。

 

　　另一方面，根據英國恒理環球顧問事務所（Henley & Partners）與財富情報公司新世界財富（New World Wealth）共同發表的「2025年財富移民報告」顯示，原本阿聯酋係富豪最愛首選地，2025年就有9800位百萬富翁搬入去，移入資產規模高達630億美元；另外，歐洲的南歐國家因為稅制優惠及投資移民計劃，都吸引富豪聚居，包括意大利、瑞士、葡萄牙、希臘等，而新加坡、加拿大、澳洲亦是有錢人的移居熱區。所以你話，假如中東仲唔出手保證國家安全，呢班富豪同大拿拿630億美金，分分鐘益埋我地香港同新加坡！

 

　　博客就覺得，戰爭呢樣東西，一係打，一係停，最怕就係膠著，而家面對住富豪即將流出去，石油又出不到去呢情況，真係你急我唔急囉。

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01657

樺欣控股

22.400

異動股

00585

意力國際

2.110

異動股

03625

傅里葉

148.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01657 樺欣控股
  • 22.400
  • 00585 意力國際
  • 2.110
  • 03625 傅里葉
  • 148.000
  • 06166 劍橋科技
  • 89.150
  • 03881 希迪智駕
  • 31.240
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 40.340
  • 目標︰$42.62以上
  • 06969 思摩爾國際
  • 9.110
  • 目標︰$11.50
  • 01090 大明國際
  • 0.740
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 7.850
  • 目標︰$10.00以上
  • 00175 吉利汽車
  • 24.840
  • 目標︰$26.50
人氣股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 44.640
  • 09992 泡泡瑪特
  • 161.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 124.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 85.100
  • 00700 騰訊控股
  • 493.200
報章貼士
  • 01378 中國宏橋
  • 39.040
  • 目標︰$41.00
  • 02121 創新奇智
  • 4.890
  • 目標︰--
  • 00939 建設銀行
  • 8.480
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

14/04/2026 17:15  《盤後部署》恒指見黃金交叉惟成交弱待利好落地，油價或回落宜吼國泰

14/04/2026 18:20  行政長官會同行政會議批准從外匯基金轉撥1500億元至基本工程儲備基金

14/04/2026 14:10  【滙豐投資峰會】滙控艾橋智：霍爾木茲海峽關閉成全球經濟最大擔憂

14/04/2026 18:06  【新股上市】消息指長光辰芯(03277)公售部分超購1140倍

14/04/2026 18:45  政府：最快10月實施「部門首長責任制」，設兩級調查機制

14/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出２０﹒１７億元，買泡泡瑪特沽盈富基金

14/04/2026 08:54  【大行炒Ｄ乜】瑞銀下調百度港交所目標，麥格理花旗看淡濠賭股

14/04/2026 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８３４２，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 3月出口放緩進口激增，許家印八宗罪候判，股匯齊漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日升211點收報25872，泡泡瑪特升逾6%，信義光能逆市跌3%新文章
人氣文章

新聞>國際動態

中東戰火 | 中國油輪RichStarry號據報率先突破美軍封鎖，通過霍爾木茲海峽新文章
品味生活
生活
人氣文章

威少看世界．張少威

美伊「單打獨鬥」但欲迫使他國選邊站新文章
人氣文章

玩樂假期

深圳打卡｜浪漫紫色花海！地鐵直達＋免費入場＋可踩單車遊走夢幻花田新文章
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

商業英語話題｜跟外國客談香港樓市：納米樓、居屋、按揭英文怎樣說？
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門譽瓏軒午間盛宴！黑椒燒汁一口和牛酥、北海道毛蟹酸辣羹、黑松露脆皮鵝卷，極致粵菜美學 
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

濕熱天氣脫妝很困擾？3個小貼士打造持久底妝
人氣文章

Art & Living Feature

徐皓霖個展「倒睫」：規範之外的存在，如何撼動所謂的常規？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
產品測試︱消委會測試30款防曬：6款獲滿分高效抗UV，$68 Nivea跟$520 Chanel同分！ 新文章
人氣文章
名人健康｜56歲李綺虹自爆曾患抑鬱想自殺，鼓勵同路人公開康復關鍵
人氣文章
胃癌警示｜40歲女常吃1類食物確診皮革胃，醫生：癒後多數不理想新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2026 21:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/04/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事14/04/2026
神州經脈 | 3月出口放緩進口激增，許家印八宗罪候判，股匯齊漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美伊「單打獨鬥」但欲迫使他國選邊站

14/04/2026 14:53

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

以色列攪局令美伊停火瀕臨破裂

10/04/2026 17:07

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區