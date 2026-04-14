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恒指全日升211點收報25872，泡泡瑪特升逾6%，信義光能逆市跌3%

14/04/2026

恒指全日升211點收報25872，泡泡瑪特升逾6%，信義光能逆市跌3%

 

 

　　市場憧憬美伊舉行第二輪談判，儘管美國總統特朗普表明將會封鎖霍爾木茲海峽，但市場預期兩國均無意維持持久戰，隔晚美股先跌後升，亞太股市普遍跟升。恒指今早高開逾200點，盤中高位逼近26000。惟A股午後早段走勢偏軟，拖累恒指升幅一度幾近全蒸發。及後A股重拾升軌，帶動港股調頭向上，恒指收報25872，升211點或0.8%，主板成交近2368億元。恒生中國企業指數收報8671，升69點或0.8%。恒生科技指數收報4851，升29點或0.6%。


　　
　　有「中國巴菲特」之稱的段永平近日在網上唱好泡泡瑪特(09992)，他日前稱「我的泡泡瑪特保險公司正式開幕了」，但他強調只是收回不投資泡泡瑪特的說法，不代表他投資了或者沒投資泡泡瑪特。泡泡瑪特升6.5%，報161.4元。

 

　　恒大集團(03333)、恒大地產及許家印案深圳一審，許家印當庭認罪，擇期宣判。內房民企部分走高，龍湖(00960)升5.7%，報8.1元；綠城(03900)升7%，報9.18元；富力地產(02777)升3.9%，報0.4元；融創中國(01918)升2.9%，報1.07元；世茂集團(00813)升2.4%，報0.174元；旭輝控股集團(00884)升2.9%，報0.07元。恒大物業(06666)升5.2%，報1.22元。


　　
　　希迪智駕(03881)本月9日起正式獲納入港股通名單，入通後股價變動不大。惟該股午後升幅急擴大，一度爆升51.8%，高見40.88元創新高，收市升幅收窄，收報31.24元，升16%。

 

　　據《彭博》引述知情人士透露，寧德時代(03750)考慮在香港進行新一輪股份出售，籌集最高達50億美元的資金，寧德時代窄幅低開，惟盤中沽壓劇增，最多曾跌超過7%，寧德時代收跌3.3%，報660元。

 

　　恒指、國指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及泡泡瑪特；騰訊收報493.2元，升3.2元或0.7%，成交87.64億元；阿里收報124.5元，升1.3元或1.1%，成交65.51億元；泡泡瑪特成交61.19億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米(01810)；小米收報30.88元，升0.22元或0.7%，成交33.46億元。

 

　　恒指兩大升幅股份依次為泡泡瑪特及京東物流(02618)；京東物流收報15.27元，升0.83元或5.7%，成交4.12億元。

 

　　恒指兩大跌幅股份依次為信義光能(00968)及寧德時代；信義光能收報2.88元，跌0.1元或3.4%，成交2.9億元。

撰文：經濟通市場組

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