異動精選 | 寧德擬績前配股股價急插，許家印認罪內房民企普漲
14/04/2026
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2026 21:20
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|中國故事14/04/2026
神州經脈 | 3月出口放緩進口激增，許家印八宗罪候判，股匯齊漲
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