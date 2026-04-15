美股 | 美伊或於周五重啟和談，美股收高道指漲317點

美伊或最快於周五（16日）在巴基斯坦首都舉行次輪和談，美股三大指數在周二（14日）集體高收。

道指收市升317.74點，或0.66%，報48535.99點；標指升81.14點，或1.18%，報6967.38點；納指升455.35點，或1.96%，報23639.08點。

市場受美伊有望重啟和談，以及美國3月生產物價指數(PPI)升幅低於預期，帶動科技股強勢領漲。銀行股則因季績指引欠佳而逆市受壓。

科技板塊連續兩個交易日成為支撐大市的核心動力，其中甲骨文(US.ORCL)升4.7%，英偉達(US.NVDA)和Palantir(US.PLTR)亦延續強勢，分別錄得3.8%及2.5%的升幅。

油價急挫美匯疲弱

另一方面，受美伊或舉行第二輪談判的消息影響，紐約期油及布蘭特期油價格急挫逾7%及4%，分別下探至每桶92美元及95美元。

國際金價展現強勁走勢，現貨黃金報約4840美元水平，升約2.1%。紐約期金同樣走勢凌厲，攀升至每盎司4864美元，升幅亦達2%。

美匯指數延續近期疲弱表現，日內報98.13，跌0.2%。美元兌日圓報158.85，下跌0.3%。歐元兌美元續於1.175上方整固，報1.1793，升幅約0.3%。

撰文：經濟通國金組

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