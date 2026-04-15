開市Go | 美伊重啟和談在望，藥捷安康折讓配股抽水，華勤技術招股

要聞盤點

1、美股三大指數在周二（14日）集體高收。市場受美伊有望重啟和談，以及美國3月生產物價指數(PPI)升幅低於預期，帶動科技股強勢領漲。銀行股則因季績指引欠佳而逆市受壓。道指收市升317.74點，或0.66%，報48535.99點；標指升81.14點，或1.18%，報6967.38點；納指升455.35點，或1.96%，報23639.08點。中國金龍指數升161點。日經開報58599點，無升跌。





2、美國總統特朗普透露，美國與伊朗或於未來兩日內在巴基斯坦重啟和平談判。上周末伊斯蘭堡首輪談判無果而終，特朗普呼籲傳媒留在當地，暗示美方傾向重返巴基斯坦磋商；據報伊朗正權衡短暫暫停霍爾木茲海峽航運活動，以避免與美國直接對抗，並為新一輪和平談判爭取空間。





3、美國勞工統計局公布3月PPI按月升0.5%，低於預期1.1%；按年升4%，不及預期4.7%。





4、黎巴嫩與以色列在華盛頓會談持續兩小時後結束。美國國務院指會談富有成效，各方同意在商定時間地點啟動直接談判。不過以方拒絕與黎巴嫩真主黨討論停火。





5、美國參議院銀行委員會將於美東時間4月21日上午10點就沃什聯儲局主席提名舉行確認聽證會。委員會主席預計司法部數周內結束對鮑威爾調查，為沃什上任掃清障礙。





6、國際貨幣基金組織(IMF)最新《世界經濟展望》報告，將今年全球經濟增長預測下調0.2個百分點至3.1%。若中東衝突持續及油價平均達每桶100美元，全球增速將放緩至2.5%。





7、國際能源署(IEA)報告大幅下調今年全球石油供應及需求增長預測，每日需求減少8萬桶，供應減少150萬桶。





8、美國財長貝森特預計，戰爭結束後經濟將有「補償性」增長，今年美國GDP增速有望超過3%至3.5%。





9、中國商務部及進出口銀行指導各地加大進出口信貸支持，著力開拓多元化市場，推動貿易創新發展。





10、高盛經濟學家指，受油價上漲及人民幣升值預期影響，中國以美元計價出口價格增速或很快轉正。





11、新加坡交易所預計，人民幣第二季或反季節性走強，離岸人民幣兌美元有望升破6.6。





12、本港行政長官會同行政會議批准從外匯基金轉撥1500億元至基本工程儲備基金。





13、日本央行官員據悉可能在本月政策會議上大幅上調通脹預期。

14、內地智能產品原始設計製造(ODM)平台華勤技術(03296)今日至下周一（20日）招股，計劃全球發售5854.82萬股H股，每股發售價為77.7元，集資最多達45.49億元，入場費7848.36元，摩根大通、瑞銀、中金、小米(01810)等基石參投。

焦點股

石油股：中石化(00386)、中石油(00857)、中海油(00883)

- 特朗普稱美伊可能在未來兩天內恢復和談

- 布蘭特期油跌至95美元水平

藥品股：石藥(01093)、中生製藥(01177)、復星製藥(02196)

- 國務院辦公廳將健全藥品價格形成機制，要求加強藥品價格治理

恒大物業(06666)

- 獲知中國恒大與一選定投標人商潛在售股，訂排他協議，涉51%股權

藥捷安康(02617)

- 擬折讓18%配股淨籌逾2.8億元作核心藥物研發及商業化

基石藥業(02616)

- 擬折讓近7%配股籌逾10.5億加碼腫瘤管線研發

兗煤澳大利亞(03668)

- 擬上限24億美元併購澳洲紅隼煤礦，今日復牌

瑋俊生物科技(00660)

- 已識別韓國23項及海外4項新能源項目，中信銀行承諾提供融資

凌銳控股(00784)

- 70%股權易手予海普洛斯折讓34%提全購，今早復牌

361度(01361)

- 首季零售額錄一成增長，電商維持雙位數增長

油金報價

紐約期油下跌1.47%，報89.94美元/桶

布蘭特期油下跌4.05%，報95.34美元/桶

黃金現貨下跌0.06%，報4838.87美元/盎司

黃金期貨上升0.27%，報4863.17美元/盎司

【你點睇？】油價急升，政府推出四項針對措施，你認為政府措施是否足夠應對？ ► 立即投票