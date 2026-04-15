盤前攻略｜美伊談判預期拉升股市，京東ADR高港股6％，恒指上升動能偏高

美國3月份PPI按年增4％，增幅創超過三年新高，但顯著低於預期的4.7％，另外核心PPI按年升3.8％，亦同樣低於預期。不過美國總統特朗普透露收到伊朗方面致電後，新一輪談判預計在未來兩日內在巴基斯坦展開，美股進一步反映憧憬談判預期，隔晚延續升勢：道指升317點或0.66％報48535，納指升455點或1.96％報23639，標普升81點或1.18％報6967。

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*中概股ADR普遍造好，京東ADR飆8％較港股高6％*

中概股普遍造好；阿里巴巴升2.61％報131.35美元，拼多多升1.29％報102.10美元，京東獲多間大行集體唱好股價大升7.98％報31.25美元，百度升5.55％報118.23美元，嗶哩嗶哩升2.17％報25.00美元，金山雲升6.53％報17.13美元，小鵬升2.29％報17.87美元，理想跌0.21％報18.74美元，蔚來升1.70％報6.58美元，小馬智行升3.19％報10.36美元，禾賽升5.15％報23.49美元，文遠知行升3.95％報7.90美元。

ADR造價跑贏港股；京東(09618)大升後造價較港股高6.07％，折合122.4港元；騰訊(00700)ADR較港股高1.23％，折合499.3港元；小米(01810)ADR較港股高0.97％，折合31.2港元；美團(03690)ADR較港股高1.72％，折合86.6港元；友邦(01299)ADR較港股高1.12％，折合88.0港元；滙控(00005)ADR較港股高1.53％，折合143.2港元；港交所(00388)ADR較港股高1.18％，折合412.0港元。

*美通脹低於預期推動環球股市，恒指受惠可望守穩26100後前景更佳*

昨晚恒指夜期升229點報26145，較現貨高水273點。受惠美國通脹受控與美伊談判預期，亞太區股市今早同樣延續升勢，日股升1％，韓股升3％，台股升逾2％。代表港股、有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26198，升298點，較恒指現貨高水326點，恒指開市料升約300點。

在美伊談判憧憬下，隔晚美國公布通脹增幅低於預期，支撐市場進一步消化美伊戰事所帶來的憂慮，帶動今早亞太區股市表現。恒指昨日逼近26000關口後受阻，但受美國通脹低於預期新消息帶動，日內恒指企穩26000關口機會偏大。目前恒指50天線與100天線同樣位於26100水平，如今日恒指不止於守穩26000並能成功收市企上26100水平，將對後市帶來更強利好。

參考恒指牛熊證街貨分布，昨日升市後牛友部署趨向進取，昨日輪商新開25600至25699的100點區域，連同昨日新增的下方約300區域，25300至25699約400點區域昨日淨新增792張對應期指張數，但仍未算構成很大下殺風險，始終市況消息偏好，淡友難以攻入目前已累積1243張街貨的25200至25299牛證最重貨區域。相對上熊區部署極為審慎，即使升市熊友也未有提高對更上區域部署，反映目前市況淡方力量偏弱，進一步提升向上動能，日內以攻破26100為目標。

撰文：經濟通市場組

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