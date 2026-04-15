新股上市 | 智能產品代工龍頭華勤技術(03296)招股入場費7849元，摩通小米等16基投入股

智能產品ODM代工龍頭之一華勤技術(03296)(滬:603296)今日至下周一（20日）招股，計劃全球發售5854.82萬股H股，其中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股發售價最高77.7元，集資最多達45.49億元，每手100股，入場費7848.36元。公司預期於下周四（23日）掛牌，聯席保薦人為中金及美銀證券。

華勤技術A股股價4月14日收報98.3元人民幣，相當於112.97港元，即H股招股價較A股折讓31.2%，A股水位45.4%。

公司是次引入基石投資者包括摩根大通旗下JPMAMAPL、瑞銀資產管理、中金、小米集團(01810)旗下Green Better、建滔集團(00148)旗下建滔投資、豪威集團(00501)旗下OmniVision HK等16家公司，合共投資總金額約2.9億美元（約22.73億港元），按招股價計算，將可認購2925.01萬股，緊隨全球發售完成後佔已發行股本總額約2.72%（假設發售量調整權及超額配股權均未獲行使）。

華勤技術估計，將自全球發售收取所得款項淨額約44.63億元，當中約40%將用於以產品為核心的研發投入；約35%用於擴大及優化公司的製造網絡；約15%用於戰略投資與垂直整合，其餘則作營運資金及一般公司用途。

資料顯示，華勤技術為全球領先的全棧智能產品ODM平台，核心業務圍繞移動終端、計算及數據中心、AIoT和創新業務四大領域展開，為全球頂尖科技企業提供從產品設計、研發到生產製造的全鏈條服務。憑藉深厚的技術積累與高效的供應鏈能力，公司在智能手機、平板電腦、智能穿戴等多個核心品類的全球ODM市場份額穩居第一。

財務數據顯示，公司2025年度錄得期內利潤41.3億元人民幣，同比增長41.7%；營業收入1714.4億元人民幣，同比增長56%。

撰文：經濟通市場組

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