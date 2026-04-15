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異動股｜京東裂口高開6％破250天線，麥格理升評級預告首季核心利潤率擴

15/04/2026

　　京東集團(09618)現價升6％，報122.3元，升破250天線。以現價計，該股暫連升3日，累計升幅9.8％。該股成交約64萬股，涉資7776萬元。

 

異動股｜京東裂口高開6％破250天線，麥格理升評級預告首季核心利潤率擴

（Shutterstock圖片）

 

　　距離京東發布第一季業績前尚有約一個月，但已有不少大行提前唱好。其中麥格理發表研究報告提到，在第一季業績公布之前，市場很大程度上已消化京東零售因以舊換新政策帶來的高基數效應，預期今年首季核心利潤率將會擴大，主因廣告組合改善、持續的營運槓桿以及產品平均售價上升。

 

　　麥格理將京東ADR目標價由25美元升至35美元，評級由「中性」上調至「跑贏大市」；港股目標價則由94元升至139元，評級同樣由「中性」升至「跑贏大市」。該行指，此次上調評級反映了京東物流(02618)虧損收窄以及在歐洲有紀律擴張所帶來的盈利可見度改善。

 

　　現時，恒生指數報26168，升295點或升1.1％，主板成交逾35億元。國企指數報8776，升104點或升1.2％。恒生科技指數報4961，升109點或升2.3％。

 

撰文：經濟通市場組

 

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