醫藥股 | 內地優化創新藥價格機制，醫藥股普遍造好可以點部署？

國務院辦公廳發布意見稿，提出要健全藥品價格形成機制，優化創新藥等新上市藥品首發價格機制，對創新程度高、臨床價值大的高水平創新藥，支持在上市初期制定與高投入、高風險相符的價格。雖然藥捷安康(02617)及基石藥業(02616)齊配股集資，但無阻醫藥股今早（15日）齊漲，其中創新藥股升幅更大，信達生物(01801)及康方生物(09926)曾齊升逾4%，醫藥股或可再吼，應如何部署？

（信達生物網頁截圖）

國務院辦公廳發布意見 優化創新藥等新上市藥品首發價格機制





國務院辦公廳昨日（14日）發布《關於健全藥品價格形成機制的若干意見》，強調充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，有效服務藥品領域全國統一大市場建設，健全以市場為主導的藥品價格形成機制，支持醫藥產業高質量發展，保障人民群眾獲得質優價宜藥品。《意見》提出14條舉措，包括優化創新藥等新上市藥品首發價格機制、發揮醫保支付標準對藥品價格形成的引導作用、引導藥店合理制定藥品零售價格、強化短缺藥保供穩價等。其中提到對新上市藥品價格制定，區分高水平創新藥、改良新藥、通用名藥（即仿製藥）等情形，分別予以政策支持和引導。對創新程度高、臨床價值大的高水平創新藥，支持在上市初期制定與高投入、高風險相符的價格，在一定時期內保持價格相對穩定。

意見又要求加強藥品價格治理，提出實行藥品價格風險預警、健全藥品價格風險處置制度、防範非理性競價中標影響供應、嚴懲藥品和原輔料生產經營領域以缺逼漲等違法違規行為、加強醫藥領域全鏈條穿透式審計監督、建立藥品醫保價值評估制度等針對性措施，引導藥品價格運行在合理區間。

興業證券：中國創新藥有望持續展現競爭力 政策料帶動商業模式改善

興業證券表示，中國創新藥具備高效率、低成本的開發優勢，在熱門技術賽道如ADC、雙抗、小核酸等具備競爭優勢，有望持續展現行業競爭力。國內政策端，全鏈條鼓勵創新有望帶動創新藥國內商業模式整體改善，特別可以關注多元化支付體系的推進。展望未來，在創新藥出海對外授權交易(BD)持續加速的同時，BD產品有望體現海外產品推進進程的加速，進一步帶來產品潛在銷售峰值和成功率的提升，打開整體板塊空間。

中銀證券認為，當風險偏好回暖、市場趨於反彈的情況下，創新藥板塊作為成長性賽道所具備的成長彈性邏輯可能尚未被充分定價。歷史規律來看，創新藥ROE(TTM)的上行均對應創新藥趨勢性行情，2025年以來創新藥板塊在出海高景氣+政策擾動消散的催化下，ROE(TTM)呈現出明確的回暖趨勢，但市場行情尚未充分反映這一變化，後續創新藥成長彈性邏輯有望進一步演繹。

華源證券研報指，經過2015至2025年的十年創新轉型，中國醫藥產業基本完成了新舊增長動能轉換（創新替代仿製，出海能力提升），尤其是創新藥顯著打開了中國醫藥企業增長新曲線。展望2026年，該行繼續看好以創新為主的醫藥科技主線，重點關注創新藥、腦機接口、AI醫療、手術機器人等，同時建議布局2026年行業有望迎來反轉的老齡化及院外消費，關注估值較低的麻藥、血製品等。

藥捷安康擬折讓18%配股淨籌2.8億 基石藥業擬折讓7%配股籌10.5億

另方面，藥捷安康(02617)公布，擬向不少於6名專業及機構投資者配售508.5萬股新股，佔擴大後發行股份總數約1.26%，每股作價57.03元，較公司上日收市價69.55元折讓約18%，預計所得款項淨額約2.82億元。上述資金中約57%將用於研發，包括核心產品Tinengotinib在晚期乳腺癌、肝細胞癌及前列腺癌等適應症的臨床開發，以及TT-00973的研發；約33%用於Tinengotinib在中國的生產及商業化布局，包括團隊組建及營銷活動；其餘約10%作營運資金及一般企業用途。公司曾於今年1月完成一項涉及210萬股的配股行動，集資淨額約1.9億元，尚未動用。連同去年6月全球發售所得的1.6億元，相關資金正按計劃投入Tinengotinib單藥治療膽管癌(CCA)的多區域III期臨床試驗中。

基石藥業(02616)亦公布，擬向不少於6名承配人配售1.18億股新股，佔公司擴大後已發行股本約7.4%，每股配售價為8.97元，較公司上日收市價9.64元折讓約6.95%，集資淨額約10.53億元。資金用途方面，公司表示，約90%所得款項將投放於腫瘤產品管線研發，包括核心項目CS2009(三特異性抗體)及CS5001(ROR1 ADC)等臨床及早期項目；其餘約10%用於一般營運資金。緊隨配售完成後，主要股東無錫醫療健康(WuXi Healthcare Ventures)持股量將由11.74%攤薄至10.88%，輝瑞(Pfizer)持股則由7.85%降至7.27%。

（基石藥業網頁截圖）

熊麗萍：政策鼓勵研發藥股表現有望好轉 信達生物或再挑戰93元

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，今次政策最主要是鼓勵藥企研發或生產不同藥品，定價不可能全部一樣，因每種藥投入的資金及時間不同，效果如何亦不同，所以若按不同藥品或投入多少而有不同規定，對市場或藥企都會較公平。另外，過去幾年除了批量生產的仿製藥外，政府不斷鼓勵企業生產創新藥，既然政府鼓勵，藥企都投入了很多，若政府突然又一刀切打壓其價格，就變成違背自己政策。這次發布的意見稿令藥企在研發或創新藥方面可以繼續前進，否則它們未必再願意投入那麼多資金，影響就更大，所以今日藥股反應都較平穩。

熊麗萍續指，若已買入信達生物可繼續持有，雖然此類股份股價上落很大，今次消息亦未必會令其大升，但既然有不是偏淡的政策，近期整個板塊表現應會好轉，惟亦要看資金，資金早前有一段時間流入整個板塊，但現又稍為淡靜，其中信達生物往後應有機會再挑戰上次高位約93元，但要預期此輪就算上升未必升得太快，而此類股份板塊波動性較大，要同時留意資金，若整個板塊資金流出或減少，到時就要吼位減持。

至於有藥股配股，熊麗萍認為，最主要看其配股集資用途，以及對其本身正研發的藥物有多大幫助。其實，不需對藥股配股集資有甚麼驚嚇，因很多藥企手上仍有很多藥物需投入研發，若真的集中做研發而能有成績，配股不屬太壞的事。若如其他股份，純粹博升市趁機抽水就要小心，對藥股此類配股則不需有太大反應。

醫藥股今早普遍上升，信達生物半日升3.94%收報89.7元，石藥集團(01093)升2.51%報9.39元，中生製藥(01177)升3.09%報6.01元，翰森製藥(03692)升1.88%報39.12元，康方生物升4.42%報144元，恒瑞醫藥(01276)升2.51%報67.3元，榮昌生物(09995)升6.83%報115.8元，再鼎醫藥(09688)升2.72%報17.38元，三生製藥(01530)升6.08%報24.44元，復星醫藥(02196)升3.34%報20.4元，聯邦制藥(03933)升2.22%報10.14元，藥明康德(02359)升0.69%報130.9元，藥明生物(02269)升1.08%報37.62元，惟藥捷安康跌2.23%報68元，基石藥業跌2.18%報9.43元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組、李崇偉 整理：李崇偉

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