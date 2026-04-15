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3分鐘熱炒股點評｜大熱新股排隊登場，專家拆解抽新股兩大迷思

15/04/2026

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　立即去片：https://youtu.be/pNsG3cSaTL8

 

 

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