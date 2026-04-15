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滙豐投資峰會 | 前美聯儲主席耶倫：全球經濟正遭受重大全球供應衝擊，料今年冬季美國或減息

15/04/2026

　　美國前財長、聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）在香港出席滙豐全球投資峰會時表示，全球經濟顯然正在遭受重大的全球供應衝擊，而此類衝擊往往會推升通脹，並對增長和勞動市場產生負面影響，目前相關影響仍極為不確定，而國際貨幣基金組織發布了世界經濟展望，他們探討了三種情境，即使在最有利的情境下，也就是霍爾木茲海峽在幾周內重新開放，這次衝擊仍會對全球石油供應造成永久性影響。多個國家的石油生產已經關閉，基礎設施也受到影響，因此即使在最佳情況下，也會看到通脹在一段時間內維持在較高水平，並對增長造成負面影響。

 

滙豐投資峰會 | 前美聯儲主席耶倫：全球經濟正遭受重大全球供應衝擊，料今年冬季美國或減息

 

料今年冬季美國或減息一次，不排除通脹惡化導致加息

 

　　耶倫提及，相關衝擊帶來高度不確定性，美聯儲局既要防範通脹上升，又要支持經濟增長，目前聯邦公開市場委員會多數成員傾向維持觀望，若通脹如預期下降則可降息；若勞動市場明顯惡化，也可能加速降息；不排除通脹惡化導致需要加息，她預測，今年冬季可能有一次降息，但強調一切取決於相關數據，存在多種可能性。

 

沃什「通脹鷹派」名號實至名歸

 

　　耶倫指出，聯儲局主席提名人沃什其「通脹鷹派（inflation　hawk）」名號實至名歸，他一直批評聯儲局主席鮑威爾在疫情後對通脹的處理，又認為人工智能將帶來類似1990年代後期的生產力大幅提升，這可能具有反通脹效果，認為沃什會用來支持減息的主要論點。

 

　　不過，耶倫認為，短期內聯邦公開市場委員會不太可能接受此論點，目前相關證據仍不明確，且目前已看到強勁的需求與投資支出，尚未見明顯反通脹效果。

 

美聯儲局正受到前所未有的嚴重威脅

 

　　耶倫表示，美國白宮和美聯儲局之間的緊張關係大幅增加，美國總統在挑選美聯儲局主席時，希望選擇其觀點和傾向盡可能與自己一致的人，這並不罕見，但非常不尋常的是，公開堅持除非對方承諾會降息，否則不會選他擔任美聯儲局主席。

 

特朗普試圖以自己的方式對聯儲局施壓

 

　　她指出，目前美聯儲局正受到前所未有的嚴重威脅，美國總統特朗普在試圖以自己的方式對美聯儲局施壓，「他嘗試了所有可能的途徑」，試圖以政策分歧為由解僱美聯儲局理事庫克，威脅對美聯儲局主席鮑威爾提出刑事指控，並公開主張應降低利率以減少聯邦債務利息支出，形容為「香蕉共和國」的思維，認為目前聯儲局正受到前所未有的嚴重威脅。

 

美元仍是主要儲備貨幣，不認為短期內被取代

 

　　耶倫提及，當看到黃金價格的表現時，它反映出各國央行和投資人之間存在大量不確定性，他們正在尋找避險工具，正在尋求多元化。一些國家希望找到繞過美元的方式，以執行美國對俄羅斯或伊朗等國的制裁，黃金因此變得更有吸引力。

 

　　她強調，美元仍是主要的儲備貨幣，不認為這會在短期內被取代。美元作為儲備貨幣擁有深厚的優勢。首先，每個人都使用它，沒有其他東西可以替代，美國擁有深厚且流動性高的資本市場、法治優勢，而這些是美元所擁有的，沒有明顯的替代品。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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