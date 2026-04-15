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港股 | 午市前瞻 | 市場審慎樂觀恒指上試26500，市場包容藥企配股專家籲逢低建倉

15/04/2026

　　美國總統特朗普透露收到伊朗方面致電後，新一輪談判預計在未來兩日內在巴基斯坦展開，美股進一步反映憧憬談判預期，隔晚延續升勢。亞太股市普遍上揚，港股開市即收復兩萬六，並一舉突破50天線（約26070）及100天線（約26082），為一個半月來同時突破該兩指標。然而該位置阻力仍大，港股升幅逐漸收窄，半日收報26069，仍低於50天線及100天線，升197點或0.8%，主板成交近1350億元。恒生中國企業指數報8747，升75點或0.9%。恒生科技指數報4943，升91點或1.9%。

 

港股 | 午市前瞻 | 市場審慎樂觀恒指上試26500，市場包容藥企配股專家籲逢低建倉

 

麥嘉嘉：市況保持樂觀審慎，恒指反彈力度有限

 

　　據美國總統特朗普透露，美伊兩國或於蔚來兩日內在巴基斯坦重啟會議，停戰憧憬上升，布蘭特期油下調至95美元水平，美國通脹憂慮有所緩解。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，目前市場對美伊停戰的憧憬上升，市場氣氛轉向樂觀，風險胃納回升，油價回調下帶動股市向上。但目前市場對和談進度仍處於觀望態度，恒指反彈力度有限，目前阻力位位於26500點，支持位在25500，未來走勢仍看談判結果。

 

　　近日北水流入勢頭明顯減弱，上周五（10日）至昨日（14日）淨流出流入規模僅約20億元水平。麥嘉嘉表示，目前恒指欠缺利好經濟數據及消息支持上衝，北水對港股採取觀望態度。在恒指窄幅震盪的情況下，北水表現較為淡靜。她指出，北水能否重拾積極流入，關鍵仍視乎港股未來是否有更多利好經濟數據及企業盈喜支持，而如果霍爾木茲海峽恢復正常通行亦有利投資氣氛。

 

配股影響屬個股層面

 

　　寧德時代(03750)據報正考慮在香港啟動新一輪配股，計劃籌集最多50億美元，消息導致其股價昨日一度挫逾7%。在消息傳出後，多家上市公司亦相繼宣布配售或減持。例如藥捷安康(02617)擬折讓18%配售508.5萬股，淨籌約2.8億元；基石藥業(02616)擬折讓近7%配股籌逾10.5億。

 

　　麥嘉嘉認為，今日（15日）多間企業的配股行動主要影響個股層面，對大市整體衝擊有限。而在個股層面上，她指配股雖然會對股價造成一定下行壓力，但以基石藥業為例，此類股份的配股主要用於研發用途，市場包容度較高；而寧德時代等市值較大的企業，雖然昨日股價一度下挫逾7%，但今日跌幅已明顯收窄，反映市場正逐步消化配股消息，當然仍需時間完全吸收。

 

醫藥板塊被低估吸引資金進場

 

　　國務院辦公廳今日發布《關於健全藥品價格形成機制的若干意見》，提出14條有關優化藥品價格機制的舉措，醫藥股齊揚，信達生物(01801)升約4%；復星醫藥(02196)升逾3%；石藥集團(01093)升逾2%。但麥嘉嘉指出，醫藥股上揚主要受近期市場對醫療板塊估值偏低所驅動，消息面影響則較為有限。麥嘉嘉解釋，醫藥板塊對於市場波動的敏感度較小，表現較為穩定，在市況波動時容易吸引資金流入。目前市場對股市走勢仍然保持觀望態度，資金在市況缺乏明顯投資主體的時期亦容易流入該板塊，建議投資者在醫藥板塊處於低位時建倉。

 

　　麥嘉嘉補充，醫藥板塊股份表現較為分化，在部署上建議優先選擇市值、規模較大的醫藥股，例如藥明生物(02269)，該股近期在產品線狀況和海外訂單數量為盈利帶來確定性。她預計該股近期波動約在35.5元至39元，建議可以待股價回落至35.5元水平再作部署。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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