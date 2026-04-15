平台股｜憧憬美伊重啟談判科技股造好，京東獲大行唱好可看高一線？

據悉美伊最快於周五（16日）舉行次輪和談，美股隔晚造好，科技股帶動納指再升近2%，連漲10日。恒指今早（15日）亦隨外圍造好，曾升逾300點，其後升幅雖然收窄，未能企穩26000點，但科技股表現仍算不錯，其中京東(09618)將於下月初公布首季業績，獲多間大行提前唱好，料其新業務虧損收窄，於美股大升8%報31.25美元，於港股亦最多飆逾7%，創一個月高。另邊廂，阿里巴巴(09988)旗下阿里雲再度加價，高德又預告近期發布首款四足機械人，今日股價亦曾升半成。三大外賣平台股京東、阿里及美團(03690)近日股價均有起色；其中京東獲大行唱好之餘，又宣布推出「機器人救護車」，更已升穿多條移動平均線，可否看高一線？抑或轉吼阿里或美團？

（Shutterstock圖片）

麥格理料京東首季核心利潤率擴大 升目標價至139元

京東預計於5月7日公布第一季業績，已有不少大行提前唱好，其中麥格理發表研究報告提到，在第一季業績公布之前，市場很大程度上已消化京東零售因以舊換新政策帶來的高基數效應，預期今年首季核心利潤率將會擴大，主因廣告組合改善、持續的營運槓桿以及產品平均售價上升。麥格理將京東ADS目標價由25美元升至35美元，評級由「中性」上調至「跑贏大市」；港股目標價則由94港元升至139港元，評級同樣由「中性」升至「跑贏大市」。該行指，此次上調評級反映了京東物流(02618)虧損收窄以及在歐洲有紀律擴張所帶來的盈利可見度改善。

摩通則恢復京東「增持」評級，港股目標價148港元，美股目標價38美元。該行認為，投資者應聚焦2026年盈利上行風險，而非像許多中國互聯網同業面臨下行風險。該行表示，京東去年第四季業績及2026年指引展示核心業務韌性，快速商務最進取的投資期已過，國際業務擴張應較為審慎。該行上調京東2026及2027年收入預測1%及2%，經調整純利預測上調13%及26%，分別高出市場共識17%及7%，主要反映快速商務虧損低於預期。

花旗：外賣行業補貼環境改善 有望帶動新業務虧損持續收窄

另花旗將京東美股目標價由35美元升至36美元，予「買入」評級。該行預期京東首季總收入按年增長3.26%至3109億元人民幣，經調整純利按年跌58%至53億元人民幣，主要受新業務虧損影響。該行上調京東2026至2028年純利預測2.6%、2%及1.8%，以反映廣告收入強勁及外賣業務虧損收窄速度加快。該行表示，京東與逾100家家電及家居家裝品牌合作推出消費者補貼計劃，未來一年補貼總額達100億元人民幣。旗下Joybuy已在六個歐洲市場推出，透過自營物流提供快速配送服務。而外賣行業補貼環境改善，有望帶動新業務虧損持續收窄，目前估值具吸引力。

瑞銀則預期京東首季收入按年增長3%，當中零售收入將回復至按年增長1.5%，電子及家電收入跌幅放緩至按年下跌9%，相較前一季跌幅為12%；百貨收入料維持韌性，按年增長13%。淨服務收入預期按年增長17%，其中高利潤率的平台及廣告收入增長將輕微加速至按年增長16%。另該行料首季京東零售業務經營利潤將按年跌4%至124億元人民幣，平台補貼增加的影響，應可被產品組合改善及供應鏈能力等因素所抵銷。至於新業務，估計首季經營虧損為120億元人民幣，較上一季的150億元人民幣有所收窄，受惠於外賣業務在單位經濟效益改善及銷量穩定下虧損收窄，而京喜及國際業務的投資則維持穩定。整體而言，預期集團首季經調整淨利潤為58億元人民幣，而市場預期為50億元人民幣。

瑞銀認為，隨著外賣平台競爭趨向更理智，預期京東新業務虧損收窄速度或較預期快。同時，基於公司的回報率(ROE)主導政策，節省所得的成本未必會完全投入於京喜及國際業務，因此盈利仍有上行空間。該行對京東的全年經調整淨利潤預測為340億元人民幣，高於市場預期的300億元人民幣，予美股目標價48美元及「買入」評級。

阿里雲7月中起上調DDoS防護產品價格 高德將發布首款四足機械人

另邊廂，阿里巴巴旗下阿里雲一個月內兩度宣布加價。阿里雲表示，為統一產品定價規範，決定於7月15日起對DDoS原生防護2.0（包年包月）、DDoS高防（中國內地）以及DDoS高防（非中國內地）商品的彈性95功能進行價格調整。除了DDoS原生防護2.0的彈性95由每日12元（人民幣．下同）/Mbps降為每日6元/Mbps外，其餘均漲價，其中DDoS高防（中國內地）的彈性95由每月100元/Mbps調整為每月150元/Mbps，加幅達50%。

阿里雲上月中才公布，因全球AI需求爆發、供應鏈漲價，行業核心硬件採購成本顯著上漲，決定於4月18日起對AI算力、CPFS（智算版）等服務價格進行調整。全地域的平頭哥真武810E等算力卡相關服務價格，上調幅度5%至34%；全地域的CPFS（智算版）價格上調30%。

（AP圖片）

另內地媒體早前有消息傳出，阿里旗下高德的具身業務部即將發布一款四足機械人，這將成為阿里巴巴集團推出的首個具身機械人產品。對此，高德負責人回應稱，公司已在具身智能領域開展深入布局，連續公布多款具身模型，並積極探索四足機械人、人形機械人等硬件產品形態，預計近期將有首款四足機械人發布。

「沽神」Michael Burry增持京東建倉阿里 京東配置比例較多

值得一提，電影《沽注一擲》(The Big Short)男主角原型、傳奇對沖基金經理布瑞(Michael Burry)上周五（10日）披露，他增持了英偉達(US.NVDA)看跌期權，買入京東及阿里巴巴等股票。

布瑞在Substack平台上發文稱，阿里巴巴屬於新建倉位，持倉略高於6%，京東則是重要的增持，配置比例多過阿里巴巴，認為京東近期股價疲弱，提供了極具吸引力的入市動機。

傳內地擬就食品配送問題處罰多家電商 拼多多料被罰15億人幣

不過，據《日經亞洲》援引知情人士報道，中國政府正計劃對多家電商平台處以罰款，原因是存在食品配送安全隱患。其中拼多多預計受罰最重，罰款金額約為15億元人民幣。多位知情人士透露，京東、字節跳動的抖音、阿里巴巴的淘寶和美團也因同樣問題，面臨約5000萬至7億元人民幣不等的罰款。其中一位消息人士稱，最終罰款金額可能仍有變動，因為至少有兩家平台仍在與當局協商，爭取降低罰款金額。知情人士稱，當局希望這些平台對食品安全承擔更多責任，因為消費者往往不清楚食品的來源。當商家將訂單外包給一個或多個第三方時問題尤為突出，尤其是像蛋糕這類產品，因為這些第三方可能不具備相關資質或衛生標準欠佳。

上述罰款計劃源於市場監管機構去年底對這些公司的例行現場檢查。監管人員赴上海拼多多總部檢查時，重點關注食品安全和虛假發貨問題，期間多名員工與檢查人員發生衝突，並導致一名官員受傷。拼多多其後解僱多名員工，包括一名合規總監。

郭家耀：平台股以短線博反彈為主 惟美團或仍有上升空間

（郭家耀 facebook截圖）

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀預料，短期京東、阿里及美團等平台股會有些反彈，一來整個市場氣氛因為地緣政局喘穩而有改善，有助此類科技股回升，二來經過去年燒了「好幾百億冤枉錢」後，它們應不會再重蹈覆轍，估值上會有些修復空間。但若長遠單純從其平台業務來看，它們不算很特別的公司，因很明顯見其內地用戶紅利已見頂，現在只能從競爭對手那裏搶佔市場份額，較難有大幅增長，除非它們可跑出一條新的增長曲線，譬如阿里若能說服人相信公司不再單靠電商，可能在雲業務或AI業務真的可獨自作為領頭羊，帶動公司無論業績及估值都提升，但現在還未做到這一步，其他平台就更困難，雖然美團及京東都有些AI投資，但暫未見太突出表現，所以策略上以短線博反彈為主，暫看來不似有很大的升浪會出現。

郭家耀又指，京東近日表現較突出，可能因為之前跌得太殘，其實美團股價也很低殘，足足跌了超過一半，京東最近反彈較多，美團再有上升空間不出奇，惟也是超跌後的技術修復為主。不過，美團始終是內地外賣龍頭，若大家對其整盤生意看法沒那麼悲觀，願意稍為提升其估值，重返紅底不是太困難，往後大家當然會留意其季度業績是否顯示虧損情況開始有收窄跡象，以及管理層對前景期望，若在此方面有多些著墨可穩定市場信心。至於阿里，很多人可能已有貨底，估值也便宜了很久，貪平沒甚麼意思，現時唯有寄望本業逐步穩定，有較好增長之餘，AI應用方面能讓市場看到有收入有業績，估值就會有調升空間，若已有貨無謂再溝，若於組合佔比不高則不妨增持。京東則不宜再追入，公司業務不算特別，純炒虧損收窄，既然股價已領先一段，值博率亦較低。

京東今日升4.59%收報120.7元，連升3日，累計升幅8.35%，成交28.39億元。阿里則升3.3%報128.6元，美團升1.41%報86.3元。其他科技股亦普遍造好，騰訊(00700)升1.18%報499元，百度(09888)升3.06%報114.5元，快手(01024)升2.29%報45.66元，嗶哩嗶哩(09626)升2.22%報193.7元，網易(09999)升1.37%報177.7元，小米(01810)升0.07%報30.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此







其他平台股相關新聞：

宇樹、追覓等簽約阿里速賣通「Brand+」出海計劃

菜鳥發布攀爬機械人ZeeBo，實測智能化存取效率提升一倍

韓國電商「11街」6月進駐京東海外平台「京東全球購」，布局中國市場

《Ａ股行情》美伊恢復和談在即，滬綜指高開0.32%，電商據報或被罰

《中國監管》內地據報擬就食品安全問題處罰多家電商，拼多多料被罰15億元





【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇