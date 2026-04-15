  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯

滙豐投資峰會 | 陳茂波：有信心十至十五年後香港成為全球第二大國際金融中心

15/04/2026

　　財政司司長陳茂波出席滙豐全球投資峰會時表示，有信心10至15年後香港至少躍升至全球第二大國際金融中心，對內地未來10年增長充滿信心。內地民眾收入上升，對外資產配置需求殷切，為香港資產與財富管理帶來巨大機遇。

 

滙豐投資峰會 | 陳茂波：有信心十至十五年後香港成為全球第二大國際金融中心

（吳仲賢攝）

 

　　陳茂波指出，香港一直被視為內地走向國際市場的門戶及平台，國家十五五規劃提出高質量發展，其中一大支柱就是鼓勵內地企業「走出去」。特區政府設立專責小組，協調專業團體、私營機構、政府及法定機構，幫助內地企業拓展海外市場，在過程中提供風險管理、合規及ESG等方面協助，亦為香港帶來新機遇。

 

　　本港上周發出首批兩張穩定幣發行人牌照。陳茂波表示，穩定幣是基於區塊鏈技術的金融創新，在跨境支付上優勢明顯，包括去中心化、速度快、成本低、保密性強，但同時帶來對金融穩定、消費者與投資者保護的風險。

 

　　他指出，香港引入牌照制度，讓穩定幣在規管與治理下可持續、負責任地發展，受到市場參與者歡迎，有利香港國際金融地位與監管的聲譽。

 

香港經濟表現良好，今年首兩個月香港商品出口仍錄得雙位數增長

 

　　陳茂波表示，目前香港經濟表現良好，並對此充滿信心，三大增長引擎，出口、服務業、商品貿易均表現非常良好，私人消費持續穩健，私人投資亦在增加，儘管面對貿易戰，香港商品出口在今年首兩個月仍錄得雙位數增長，亦觀察到，工業家和貿易商已將其產業鏈和供應鏈轉移至東南亞，故在面對貿易戰，香港在某種程度上從中受益。

 

　　他續指，在目前的地緣政治環境下，香港股市表現非常良好，IPO管道非常強勁，目前管道中還有超過500家公司正在排隊上市，即使在IPO市場之外，當資產及財富管理、綠色金融，甚至數碼資產領域，都非常蓬勃發展，表現出色。

 

　　他指出，要實現快速增長，基礎是確保金融穩定與安全。在目前的地緣政治環境下，必然會有波動，需要加以管理，並指最好的防禦不僅是建立緩衝和引入監察，而是透過增長、提升競爭力和規模，讓香港日益成為重要的全球金融中心，並直言：「如果你想投資未來，就投資香港」。

 

撰文：經濟通採訪組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08027

吉輝控股

0.077

異動股

09868

小鵬集團－Ｗ

67.650

異動股

02225

今海醫療科技

2.830

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08027 吉輝控股
  • 0.077
  • 09868 小鵬集團－Ｗ
  • 67.650
  • 02225 今海醫療科技
  • 2.830
  • 00381 權識國際
  • 0.500
  • 02565 派格－Ｂ（五十）
  • 43.900
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 39.980
  • 目標︰$42.62以上
  • 06969 思摩爾國際
  • 9.350
  • 目標︰$11.50
  • 01090 大明國際
  • 0.780
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 7.620
  • 目標︰$10.00以上
  • 00175 吉利汽車
  • 24.040
  • 目標︰$26.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 128.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 45.660
  • 00981 中芯國際
  • 59.300
  • 00939 建設銀行
  • 8.480
  • 09992 泡泡瑪特
  • 163.300
報章貼士
  • 00522 ASMPT
  • 126.800
  • 目標︰$140.00
  • 03380 龍光集團
  • 1.270
  • 目標︰--
  • 02333 長城汽車
  • 13.310
  • 目標︰$17.00
熱炒概念股
即時重點新聞

15/04/2026 16:44  《盤後部署》觀望氣氛濃恒指二萬六整固，五一出遊預訂增攜程反彈料未完

15/04/2026 18:53  【中東戰火】標普：若中東戰事持續，料未來兩年亞太區銀行業累計信貸損失或高達9100億美元

15/04/2026 18:50  【恒大困局】據報恒大清盤人就出售恒大物業股權，選定廣東省旅遊控股集團進行獨家磋商

15/04/2026 18:05  【大國博弈】路透：中國考慮限制向美國出口太陽能製造設備

15/04/2026 15:29  【滙豐投資峰會】港交所陳翊庭：港股市場未必適合延長交易時間

15/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒２１億元，買泡泡瑪特沽阿里

15/04/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】法巴降滙控至中性，麥格理升京東至跑贏大市兼目標升近五成

15/04/2026 16:25  《財資快訊》美電軟報７﹒８３６０，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中東戰火 | 標普：若中東戰事持續，料未來兩年亞太區銀行業累計信貸損失或高達9100億美元新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 深圳擬推預付消費冷靜期，宇樹阿里合作出海，廣交會開幕新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

平台股｜憧憬美伊重啟談判科技股造好，京東獲大行唱好可看高一線？新文章
品味生活
生活
人氣文章

威少看世界．張少威

美伊「單打獨鬥」但欲迫使他國選邊站 新文章
人氣文章

娛樂

何超蕸離世｜傳乳癌復發，父親何鴻燊曾讚「最能幫忙的女兒」
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

悄然落地，再難起飛的Allbirds  
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

April Art Map：「全女班」《冬天物語》、珠寶展覽「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」、個展《因父及子》
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光 新文章
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

收藏家眼中的夢幻瑰寶：探索五種比主流更罕見的寶石！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
健康飲食真相｜肉類「無激素」標示毫無意義？認住正確字眼才有用
人氣文章
全港最大公立醫院｜啟德醫院10月分階段啟用，2028年全面運作新文章
人氣文章
肺磨玻璃影＝肺癌前病變？未必！ 醫生拆解高、低風險訊號 何時該手術？穩定追蹤幾年才安心？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/04/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/04/2026 23:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/04/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/04/2026
中東戰火 | 標普：若中東戰事持續，料未來兩年亞太區銀行業累計信貸損失或高達9100億美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

匈牙利變天？ 歐爾班主義幽靈未散左右歐洲格局

15/04/2026 17:34

大國博弈

中東戰火 | 據報美國警告內地及香港等銀行勿處理伊朗非法資金

15/04/2026 13:49

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區