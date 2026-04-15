滙豐投資峰會 | 陳茂波：有信心十至十五年後香港成為全球第二大國際金融中心

財政司司長陳茂波出席滙豐全球投資峰會時表示，有信心10至15年後香港至少躍升至全球第二大國際金融中心，對內地未來10年增長充滿信心。內地民眾收入上升，對外資產配置需求殷切，為香港資產與財富管理帶來巨大機遇。

（吳仲賢攝）

陳茂波指出，香港一直被視為內地走向國際市場的門戶及平台，國家十五五規劃提出高質量發展，其中一大支柱就是鼓勵內地企業「走出去」。特區政府設立專責小組，協調專業團體、私營機構、政府及法定機構，幫助內地企業拓展海外市場，在過程中提供風險管理、合規及ESG等方面協助，亦為香港帶來新機遇。

本港上周發出首批兩張穩定幣發行人牌照。陳茂波表示，穩定幣是基於區塊鏈技術的金融創新，在跨境支付上優勢明顯，包括去中心化、速度快、成本低、保密性強，但同時帶來對金融穩定、消費者與投資者保護的風險。

他指出，香港引入牌照制度，讓穩定幣在規管與治理下可持續、負責任地發展，受到市場參與者歡迎，有利香港國際金融地位與監管的聲譽。

香港經濟表現良好，今年首兩個月香港商品出口仍錄得雙位數增長

陳茂波表示，目前香港經濟表現良好，並對此充滿信心，三大增長引擎，出口、服務業、商品貿易均表現非常良好，私人消費持續穩健，私人投資亦在增加，儘管面對貿易戰，香港商品出口在今年首兩個月仍錄得雙位數增長，亦觀察到，工業家和貿易商已將其產業鏈和供應鏈轉移至東南亞，故在面對貿易戰，香港在某種程度上從中受益。

他續指，在目前的地緣政治環境下，香港股市表現非常良好，IPO管道非常強勁，目前管道中還有超過500家公司正在排隊上市，即使在IPO市場之外，當資產及財富管理、綠色金融，甚至數碼資產領域，都非常蓬勃發展，表現出色。

他指出，要實現快速增長，基礎是確保金融穩定與安全。在目前的地緣政治環境下，必然會有波動，需要加以管理，並指最好的防禦不僅是建立緩衝和引入監察，而是透過增長、提升競爭力和規模，讓香港日益成為重要的全球金融中心，並直言：「如果你想投資未來，就投資香港」。

撰文：經濟通採訪組

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