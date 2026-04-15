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滙豐投資峰會 | 港交所陳翊庭：港股市場未必適合延長交易時間

15/04/2026

　　美國納斯達克交易所準備延長交易時間，港交所(00388)行政總裁陳翊庭出席滙豐全球投資峰會時表示，雖然延長交易時間必然成為趨勢，亦是現今投資者所追求的，惟港股市場未必適合，所以必須謹慎地想清楚，並以24小時營業的店舖來比喻，一家24小時營業的店舖，營業時間從來都不是其主要吸引力，「我想去那間店，因為他們有我想要的產品」，這才是最初想去這間店的原因。

 

滙豐投資峰會 | 港交所陳翊庭：港股市場未必適合延長交易時間

港交所行政總裁陳翊庭（左二）

 

　　她續指，如果延長港股交易時間，美國白天時，當地投資者可以買賣港股，會不會無意中會把香港散戶置於一個不利位置，因為他們那時正在睡覺，睡醒後便會發現市況已截然不同。

 

　　陳翊庭表示，如果一家公司24小時可以買賣，行政總裁難道真的需要隨時起床發布資訊披露嗎？這些機制如何運作就是一個問題，僅從市場操縱的角度來看，港股市場的資訊流動受到非常嚴格的監管，而從市場演變角度來看，市場誠信及市場廉潔度，是非常重要的一面。

 

　　她又指，去年港交所歡迎以泰國、新加坡及迪拜為總部的公司，他們在非洲和拉丁美洲的所有業務，今年又有超過10家國際知名企業已經排隊等待在港交所，所以從供應端來看非常健康，而從需求端來看，則再次展現港交所的國際性。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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