恒指未守穩兩萬六全日收報25947僅升75點，新舊科技股榮辱互見

繼美國總統特朗普透露收到伊朗方面致電後，市場預期新一輪談判將在未來兩日內在巴基斯坦展開。亞太區股市普遍造好，港股高開近300點，然而恒指26000上方沽壓仍然不小，未夠半日已調頭收窄升幅；午後恒指維持26000爭持，但最終都未能守穩，全日升幅大為收窄，收報25947，升75點或升0.3%，主板成交近2456億元。國企指數收報8718，升46點或升0.5%。科技指數收報4911，升59點或升1.2%。

京東(09618)季績前約一個月獲大行唱好，麥格理預期今年首季核心利潤率將會擴大，上調目標價近五成兼升評級至「跑贏大市」，刺激股價全日升4.6%，報120.7元。其餘傳統科技股普遍造好；阿里巴巴(09988)旗下高德的具身業務部即將發布一款四足機械人，帶動阿里股價升3.3%，報128.6元；騰訊(00700)升1.2%，報499元；美團(03690)升1.4%，報86.3元；小米(01810)升不足0.1%，報30.9元；百度(09888)升3.1%，報114.5元。

然而一眾新晉科技股及AI股等有沽壓；智譜(02513)跌8.5%，報867元；MiniMax(00100)跌10.9%，報847.5元；迅策(03317)跌8.5%，報312.8元；滴普科技(01384)跌2.9%，報63.3元。

市場對原油供應轉趨樂觀，隔晚油價進一步急挫，紐約期油一度閃穿90美元。油股全線受挫；中海油(00883)跌1.4%，報26.22元；中石油(00857)跌3%，報10.58元；中石化(00386)跌1.7%，報4.54元；山東墨龍(00568)跌3.4%，報8.36元；F三星原油期(03175)跌2.3%，報9.74元。

受惠油價下跌預期，航空股普遍拉升；國泰(00293)升2%，報11.82元；國航(00753)升2.3%，報4.98元；南航(01055)升1.7%，報4.21元；東航(00670)升3.7%，報3.94元。

恒指兩大升幅股份依次為老鋪黃金(06181)及信達生物(01801)；老鋪黃金收報673元，升43元或6.8%，成交11.98億元；信達生物收報91.4元，升5.1元或5.9%，成交19.18億元。恒指兩大跌幅股份依次為新東方(09901)及李寧(02331)；新東方收報42.12元，跌2.66元或5.9%，成交3.25億元；李寧收報21.02元，跌1.02元或4.6%，成交7.83億元。

撰文：經濟通市場組

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