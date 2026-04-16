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美股 | 特朗普稱戰爭非常接近結束，標指收市首破7000點大關

16/04/2026

　　市場持續憧憬美伊重回談判桌，加上美國通脹數據放緩與企業首季業績理想，美股周三（15日）延續強勢。標指收市首破7000點大關，納指十一連升同創新高。

 

　　標指升55.57點或0.8%，報7022.95點，盤中最高升至7026.24點，成功刷新今年1月28日創下的7002.28點盤中高位；納指盤中高見24026.56點，收市大漲376.93點，或1.59%，報24016.02點。道指逆市微跌72.27點或0.15%，報48463.72點。

 

　　市場密切關注美伊談判進程，美國總統特朗普表示伊朗戰爭「非常接近結束」，暗示本周內有望達成協議，大幅刺激市場情緒。

 

油價窄幅上落美元走弱

 

　　國際油價呈窄幅上落格局。其中，紐約期油錄得0.2%的微幅跌幅，報每桶91.08美元；而布蘭特期油則微跌0.1%，報每桶94.7美元。

 

　　隨著美國與伊朗的停火談判出現進展，市場風險胃納改善，導致資金流出避險資產並拖累美元走弱。美匯指數於98至98.2水平窄幅震盪，日內報98.05，微跌0.05%，延續近期的偏軟走勢。

 

　　美元兌日圓匯率在159水平附近交投，升約0.1%。歐元兌美元延續近期的強勢上漲動能，匯率攀升至1.1798附近，微升0.03%。

 

　　國際金價早段短暫衝高後出現回落。現貨黃金盤中一度觸及每盎司4871美元高位，惟隨後遇上阻力，價格掉頭向下並退守至4800美元附近，單日跌幅約1%，報每盎司4793美元。紐約期金亦跟隨大市受壓，單日下跌約0.6%，報每盎司4821美元。

撰文：經濟通國金組

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