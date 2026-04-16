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盤前攻略｜消化戰爭風險納指標指破頂，科技股撐市港股料兩萬六爭持

16/04/2026

　　美股有反彈勢頭，市場持續消化美伊風險，美股續獲追捧，繼晶片股後由軟件股追落後。三大指數個別發展，納指升376點或1.60％報24016創新高，標普升55點或0.80％報7022亦創新高，道指回吐72點或0.15％報48463。

 

盤前攻略｜消化戰爭風險納指標指破頂，科技股撐市港股料兩萬六爭持

（Shutterstock圖片）

 

*中概股個別發展，ADR跑贏港股*

 

　　中概股個別發展；阿里巴巴升1.47％報133.28美元，拼多多跌0.13％報101.97美元，京東升0.70％報31.47美元，百度升2.29％報120.94美元，金山雲跌1.46％報16.88美元，小鵬跌1.18％報17.66美元，理想跌3.09％報18.16美元，蔚來跌2.28％報6.43美元，小馬智行升7.82％報11.17美元，禾賽升3.11％報24.22美元，文遠知行升2.53％報8.10美元，華普集團飆17.44％報7.88美元。

 

　　ADR造價普遍較港股高；騰訊(00700)ADR較港股高0.86％，折合503.3港元；小米(01810)ADR較港股高0.69％，折合31.1港元；美團(03690)ADR較港股高0.98％，折合87.1港元；友邦(01299)ADR較港股高1.01％，折合84.7港元；滙控(00005)ADR較港股高0.74％，折合142.5港元；港交所(00388)ADR較港股高0.64％，折合416.6港元。

 

*軟件股追落後但市場猶豫，港股短線先爭持*

 

　　昨晚恒指夜期升148點報26129，較現貨高水182點。亞太股市續漲，日股、韓股及台股再升約1％。港股方面目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26137，升157點，較恒指現貨高水190點，恒指開市料約100點。

 

　　隔晚未有新消息下美股延續升勢，兩大指數創新高，惟港股方面昨日高開後見回吐壓力，成交額亦未見活躍，反映市場的觀望猶豫心態。但由昨日開始市場對軟件股追落後，正好為港股主力板塊，變相為港股動力下降期間帶來支撐。參考恒指牛熊證街貨分布，昨日先升後回走勢亦吸引更多牛證部署，計及恒指回落後，昨日恒指淨新增街貨區25700至25999約300點區域，恒指現貨價已直接跌入最貼價25900至25999區域，300點新區合共淨增877張對應期指張數街貨，新增數量中等但由於貼近現貨，日內有可能吸引一定回吐壓力，料恒指維持超窄幅波動，約26000上下200點爭持。

 

撰文：經濟通市場組

 

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