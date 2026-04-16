藍思科技跌幅急擴至18％見H股新低兼破發，里昂下調今明兩年盈測兼削目標

藍思科技(06613)H股現價跌17.9％，報16.15元，低於發行價18.18元，為上市近一年以來首次破發，盤中低見15.68元。以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅19.9％。該股成交約2540萬股，涉資4.16億元。

（Shutterstock圖片）

藍思科技公布第一季虧損約1.5億元人民幣，去年同期盈利4.2億元人民幣。期內收入141億元人民幣，跌17％，因智能手機及電腦收入跌，公允價值變動盈轉虧5950萬元人民幣，然而投資收益升1.5倍，至6594萬元人民幣。

中信里昂發表研究報告，指公司首季虧損主因安卓智慧型手機出貨量下滑及匯兌損失的影響，故將藍思今年及明年獲利預期分別下調12％及4％，但該行仍認為公司有許多長期成長動力，包括折疊螢幕手機、汽車眼鏡和AI伺服器，假如可折疊手機超薄玻璃（UTG）產品將於2026年第二季開始交付，藍思將可望成為折疊手機出貨量成長的主要受益者。該行將藍思H股目標由31.5元下調約24％至24元，維持「增持」評級。

撰文：經濟通市場組

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