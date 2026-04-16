寧德時代 | 首季多賺49%獲大行升目標，股價飆一成破頂可否追入？

動力電池龍頭寧德時代(03750)(深:300750)公布業績，首季盈利按年升49%至207億元人民幣，收入增53%至1291億元人民幣，創歷史新高，另公司擬斥300億元人民幣設立子公司，投資運營新能源礦產。寧德時代績後獲多間大行上調目標價，多指其季績勝預期，並看好其成本轉嫁能力，股價今早（16日）飆逾一成高見724.5元，為表現最佳藍籌，並再創上市以來新高。不過，雖然大行普遍上調其目標價，但部分仍只看700元以下，另據報公司有高層至少兩次赴美，尋求剔出中國軍方關聯企業名單，惟認為成功機會不大。另值得一提，最近傳出公司考慮在港配股集資最多50億美元，周二（14日）股價曾插最多7%，高位追入要小心。

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首季純利升49%收入增53%，擬斥300億人幣設礦產子公司

寧德時代公布，截至3月31日止第一季純利約207.4億元人民幣，按年升48.5%，每股盈利4.58元人民幣；宣派股息每股6.957元人民幣。扣除非經常性損益之純利181億元人民幣，升52.9%。期內營業收入1291億元人民幣，升52.5%，主營業務持續增長，營業成本升51.63%，因業務規模擴大相應增加成本，投資收益26.9億元人民幣，升1倍，因部分參股公司淨利潤提升，營業利潤約266.5億元人民幣，升53%，加權平均淨資產收益率5.98%，升0.49個百分點。經營活動產生的現金流量淨額336.8億元人民幣，升2.5%。

寧德時代同時公告稱，公司擬投資設立全資子公司時代資源集團（廈門）有限公司（暫定名），將定位為公司新能源礦產領域的專業投資運營與管理平台，擬定註冊資本300億元人民幣，由寧德時代通過貨幣及股權方式出資。公告稱，此舉旨在進一步向上游關鍵原材料領域延伸，整合現有礦業資產，拓展海內外優質礦產資源項目，以保障供應鏈安全與穩定，構建產業鏈一體化競爭優勢。

據報高層至少兩次赴美，尋求剔出中國軍方關聯企業名單

另外，據《彭博》引述知情人士透露，寧德時代高層正牽頭推動集團從美國國防部的中國軍方關聯企業名單中移除，其聯席董事長潘健在去年至少兩次赴美陳述公司立場，並為此展示一段影片和提供大量文件佐證，表明該集團的電池不會被中國軍方使用。報道指，儘管會談氣氛良好，但潘健認為寧德時代被移出名單的可能性不大。

寧德時代一名代表稱，「我們正探索法律允許的途徑來應對這一錯誤認定」，補充稱潘健向五角大樓官員展示的視頻，主要介紹「寧德時代的願景和企業文化」。

美銀：首季業績勝預期，升目標價至740元

美銀發表研究報告指，寧德時代首季業績優於預期，主要受惠於電動車電池及儲能系統的強勁銷售增長，以及毛利率維持穩定。公司首季收入為1291億元人民幣，按年增長52%，按季下跌8%。毛利率為24.8%，按年上升0.4個百分點，按季下跌3.4個百分點，符合預期。季度淨利潤為207億元人民幣，按年增長49%，按季下跌11%，較美銀預期高出15%。而首季出貨量約200吉瓦時，按年增長超過60%，其中電動車電池佔75%，儲能系統電池佔25%。儘管中國電動車市場疲軟，但寧德時代電動車電池出貨量仍然強勁，主要由市場份額持續擴大、每輛車電池容量增加以及商用車需求增長所推動。首季商用車佔其電動車電池出貨量約三分之一。儲能系統電池出貨量按年增長約100%。

美銀指，寧德時代管理層預期，單位淨利潤將按年保持基本穩定，主要受惠於上游成本的有效轉嫁機制，以及營運效率提升和規模效應帶來的成本節約。寧德時代目前產能利用率為85-90%，公司計劃在2026年繼續擴大產能。值得注意的是，匈牙利工廠一期（約30吉瓦時）已於2025年底投產，目前正處於產能爬坡期。美銀考慮到首季業績，將2026/27年盈利預測上調3%/6%，主要由於儲能電池出貨量預測上調，將目標價由635港元上調至740港元，維持「買入」評級。

法巴：對全球儲能電池需求更樂觀，升目標價至800元

法巴稱，受地緣政治緊張升級及由此引發全球能源安全需求日益迫切驅動，預期儲能系統及電動車電池需求將獲進一步刺激，料增強寧德時代將成本上漲轉嫁客戶的能力，並可能帶動電池價格與利潤率進一步上揚。該行估算，電池價格每上漲1%，寧德時代今明兩年盈利增長將獲提振超過4%。該行上調其今年至2028年每股盈利預測2%至5%，反映對全球儲能電池需求更樂觀看法，將其H股目標價由728港元升至800港元，重申「買入」評級。

瑞銀指，寧德時代首季業績勝預期；淨利潤按年增長49%至207億元人民幣，受惠於交付加速，但按季下跌10%，受季節性因素影響，相當於該行及市場全年預測的23%。撇除非經常性項目，淨利潤按年增長53%至181億元人民幣。管理層強調4月及5月訂單強勁，並預期首季及次季產能利用率將維持在85%至90%的高位。雖然公司首季未有主動調整價格，但預期次季毛利率或按年下跌，因大宗商品成本上升及高基數，不過管理層表示大部分原材料成本變動可轉嫁，現予其A股目標價500元人民幣及「買入」評級，並預期可於本月21日舉行的超級科技日上獲取更多有關新一代電池產品、解決方案和生態策略。

（AP圖片）

里昂：成本轉嫁將帶動毛利率改善，升目標價至740元

里昂表示，寧德時代首季純利按年增長49%至207億元人民幣，按季則跌10%。儘管年初至今鋰價上升，公司仍能抵禦挑戰，首季業績略勝預期。公司首季毛利率為24.8%，按年升0.4個百分點，按季跌3.4個百分點，略遜預期，但優於市場擔憂，預期2026年是毛利率的底部，並預計從次季起，成本轉嫁將帶動毛利率改善。該行上調集團2026至2028年每股盈利預測2%至3%，並將其H股目標價由710港元上調至740港元，A股目標價從505元人民幣升至515元人民幣，重申「高確信度跑贏大市」評級。

花旗指，寧德時代首季淨利潤為207億元人民幣，按年增長48.5%，按季下跌10.5%，相當於該行全年預測的22%，以及市場全年預測的23%，符合該行預期，但略高於市場預期。撇除非經常性項目，核心盈利為181億元人民幣，按年增長53%，按季下跌13%。期內毛利率為24.3%，按季下跌3.2個百分點，按年上升0.6個百分點。管理層表示，期內電池交付量超過200吉瓦時，按年增長逾60%，其中儲能系統(ESS)電池約佔總電池銷量的25%。管理層又指一直努力將成本轉嫁給客戶，以維持單位淨利潤穩定。該行維持其A股為首選股份，目標價576元人民幣，相當預測今年市盈率27.9倍及市帳率6.6倍，評級「買入」。另麥格理將寧德時代目標價由560港元升至680港元，維持「跑贏大市」評級；伯恩斯坦由580港元升至600港元，維持「與市場同步」評級。

林家亨：盈利升幅勝預期惟要小心配股，且暫應難獲美國放寬限制

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，寧德時代盈利按年升幅頗大，足足升了49%，分析員普遍預期盈利只有約179億元人民幣，今次卻達207億元人民幣，值得一讚，但其去年第四季每股盈利為5.1元人民幣，今年首季為4.58元人民幣，按季計其實是下跌，只是比一年前3.18元人民幣升幅顯著，亦好過市場預期，未來股價應有能力再上，不過兩日前才傳出配股傳聞，若配股就一定有折讓，但作為一隻大龍頭股，通常就算有折讓也不會很大，相信只有6至9%左右，問題是股價升上700元後，再公布配股，可能第二日就令股價回落，所以散戶要有心理準備，若現時追入要承受突然宣布配股這一短暫負面消息。

林家亨又提到，有一件事令外資行對寧德時代股價分歧較大。有消息指公司正尋求美國放寬其業務入境限制，始終寧德時代於電池板塊是全球第一，若沒有美國市場，其未來海外發展一定受限制，所以公司派了高管去美國游說，但現時在特朗普任期內若容許一間全球最大中國電池品公司進入美國，美國車廠一定會反對。他說：「若准其進入相信當地電動車廠起碼被打冧一半」，在政治角力之下，暫不宜對其游說太樂觀。其實，年幾前美國曾提出希望寧德時代去美國設廠，但當時公司怕在當地受監管不肯去；若不在美國設廠，雖可避免被罰可能，但當地製造成本高，對其產品會有一定壓力。因此，若不想在美國設廠，又想將產品運入美國，在特朗普任期內暫應不能成事。

寧德時代半日升10.3%收報723元，成交26.13億元。其他鋰電池股亦普遍造好，贛鋒鋰業(01772)升7.27%報84.15元，天齊鋰業(09696)升3.81%報55.9元，比亞迪電子(00285)升0.36%報28.1元，中創新航(03931)升1.72%報37.94元，天能動力(00819)升0.76%報7.96元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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