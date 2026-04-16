異動股｜海底撈升半成，據報「最強服務員」楊利娟回歸總部主責紅石榴計劃

海底撈(06862)現價升5.5％，報15.26元，該股成交約602萬股，涉資9074萬元，最高見15.29元，最低見14.6元；特海國際(09658)升不足0.1％，報11.32元。

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特海國際公布，楊利娟已辭任執行董事及首席執行官；李瑜獲委任為首席執行官，因而不再擔任首席運營官，同時留任執行董事；及YOON Daejin獲委任為執行董事，均自昨日起生效。據內媒報道，楊利娟將加入海底撈國際控股有限公司，統籌推動「紅石榴計劃」實施。

楊利娟1995年從最基層的服務員做起，19歲成為店經理，21歲負責開拓西安市場，隨著海底撈逐步開疆擴土，楊利娟一路升至海底撈首席運營官及副總經理，被稱為「最強服務員」，楊於2024年7月起委派至特海國際負責海外業務戰略發展。

海底撈於2024年8月啟動「紅石榴計劃」，旨在孵化更多餐飲子品牌，試圖製造第二增長曲線。截至2025年底，海底撈已推出20個餐飲品牌，開出共計207家餐廳。

現時，恒生指數報26197，升250點或升1％，主板成交近302億元。國企指數報8815，升97點或升1.1％。恒生科技指數報5012，升100點或升2％。

撰文：經濟通市場組

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