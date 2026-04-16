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3分鐘熱炒股點評｜寧德時代營收創紀錄，專家籲警惕配股風險及一隱憂

16/04/2026

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　立即去片：https://youtu.be/aIKR-dVOjoI

 

 

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