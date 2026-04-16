港股 | 午市前瞻 | 北水懶炒港股欠動力，藍思季績揭記憶體短缺釀產業鏈風險

據報美伊兩國正逐步接近達成一項結束衝突的框架性協議，另外市傳兩國考慮將下周二（21日）到期停火協議延長兩周，股市風險胃納逐步上升，標指納指齊創新高，帶動本港科網股急上漲，恒生科技指數升3%報5058點，恒指半日升359點或1.4%，收報26306，主板成交近1298億元。恒生中國企業指數報8869，升1.7%。惟值得留意的是北水連日躊躇，今早半日僅淨流入7033億元。

郭家耀：港股走勢不俗但未有突破動力

港股科技股今早（16日）延續升勢，恒指今早高開175點後有追捧，半日升幅擴大至超過300點。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，短期恒指要企穩26000不難，因應外圍情緒偏好，恒指走勢亦正改善，形成一浪高於一浪走勢，守穩關鍵水平不難。不過資金面上未算積極，包括北水頻繁彈出彈入，預計暫時都難以向上突破。

郭家耀指，市場關注美伊局勢除了在消息面上，更在乎對經濟更直接影響的油價表現，目前油價仍未回落至美伊戰事前水平，市場對於油價偏高帶來的通脹憂慮仍有戒心，亦限制資金的入市動力。

摺機出貨未必大利藍思

藍思科技(06613)公布第一季虧損約1.5億元人民幣，去年同期為盈利4.2億元人民幣；期內收入急跌17%至141億人幣。績後藍思科技股價急挫，今早低開近8%穿H股招股價18.18元後，盤中跌幅急擴，最多曾跌兩成低見15.68元H股新低。郭家耀表明今日跌勢明顯市場沒有預料到公司首季竟會轉虧，在跌勢未喘定之前，都會對股份傾向保守。

他認為，存儲晶片等記憶體價格高漲至少在今年內都會持續，雖然有大行看好摺疊手機螢幕在第二季開始交付可望為藍思帶來收入改善，但他認為因應記憶體價格，手機售價上會反映成本上升，變相會削弱消費市場換機意欲，不敢對藍思第二季業績表現過分樂觀。他認為，一日記憶體價格未有回落，對於手機製造及供應商都會形成持續限制股價的不利因素，故不建議撈底藍思科技。

撰文：經濟通通訊社市場組

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