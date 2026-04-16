黃金周 | 五一假期臨近出遊預訂升溫，攜程股價飆半成，還有哪些股份也可吼？

內地「五一」假期臨近，有數據顯示，「五一」境內打包旅遊產品預訂人次按年增10%，自駕遊產品預訂更增逾50%，國內航線機票預訂增約8%。此前一直受內地反壟斷調查困擾的攜程(09961)乘勢反彈，連升3日，今日（16日）更飆近半成，另一在線旅遊平台(OTA)同程旅行(00780)亦升4%。另外，濠賭股、中資航空股及餐飲股亦普遍造好，其中海底撈(06862)飆逾半成。隨著「五一」假期，以及之後的暑假旺季將至，上述「五一」概念股何者最值博？

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途牛：五一境內打包旅遊產品預訂人次增10% 自駕遊產品預訂增逾50%

內地「五一」假期臨近，途牛數據顯示，「五一」團期境內打包旅遊產品預訂出遊人次同比增長10%；其中，自駕遊產品預訂人次同比增長超50%，自由行產品預訂出遊人次同比增長近20%。單項產品預訂方面，境內酒店預訂人次同比增長超10%。此外，浙江杭州、寧波、溫州、嘉興、湖州、衢州等地中小學春假與「五一」假期相連，形成繼春節之後又一個「3+5」超長假期，大幅激發本地居民出遊熱情。數據顯示，浙江用戶「春假+五一」出遊預訂人次同比增長135%。

機票預訂數據同樣印證出行熱度。航旅縱橫大數據顯示，截至4月9日，「五一」假期國內航線機票預訂量超194萬張，同比增長約8%；出入境航線預訂量超75萬張，同比穩步提升。五一作為全國性長假，將全面釋放全年齡段、大範圍跨區域出行需求。票價走勢方面，4月30日多條熱門航線機票價格將迎來階段性峰值。

去哪兒：五一熱門三線及以下城市酒店預訂量翻番 部分小機場機票均價不升反降

內地旅遊平台去哪兒數據也顯示，今年「五一」出行機票和酒店預訂已進入高峰期。受機票價格上漲等因素影響，今年「五一」更多人選擇乘車出遊，距離省會城市五小時車程內目的地預訂增幅明顯，熱門三線及以下城市酒店預訂量按年翻番。長線遊方面，由於國際航線不確定性陡增，更多一線和新一線城市旅客轉向內地深度遊。

雖然今年五一機票均價有所上漲，但部分小機場航線由於此前航班加密，票價不升反降，如飛往甘肅張掖及黑龍江齊齊哈爾機票平均價格按年下降兩成，六盤水機票均價減逾三成。數據顯示，整體來看，「五一」期間飛往三線及以下城市小機場機票均價比一線城市低兩成。

澳門旅遊業界料五一黃金周日均訪客量達17萬 惟花旗下調4月賭收預測

另方面，據《澳門日報》日前報道，今個復活節連清明節假期，訪澳客量表現符合旅遊業界預期。澳門旅遊業者表示，今個節假日有一至兩天的訪澳客量達15萬人次，其餘日子也有約12萬，較平時的周末客流微升，符合預期並感滿意。預計「五一」黃金周訪澳客量將大幅飆升，相信日均可達16至17萬。

而花旗近日發表研究報告指，根據行業消息，澳門4月首12天的博彩總收入(GGR)約達79.5億澳門元。而4月8日至12日每日平均博彩收入約為6.3億澳門元，較4月首7天每日平均收入6.86億澳門元下跌約8%，但與去年同期的每日平均收入6.29億澳門元大致持平。花旗認為，博彩收入疲弱主要歸因於顯著低於正常水平的貴賓廳賭場贏率。根據行業消息，貴賓廳投注額按月下跌約2-4%，而中場博彩收入按月下跌約3-4%。展望未來，花旗相信，泰國演員兼歌手Billkin的演唱會，以及在銀娛(00027)旗下銀河綜藝館舉行的微博國際娛樂大獎，可能會緩解五一黃金周前博彩收入的潛在疲軟。基於月初至今的低贏率，花旗保守地將2026年4月的博彩收入預測從210億澳門元下調至205億澳門元，按年增長9%，這意味4月餘下時間的每日平均博彩收入需達到6.97億澳門元。

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國航3月載客量按年升15% 東航3月載客量升11%南航升10%

另值得一提，中資航空股公布最新營運數據，其中國航(00753)(滬:601111)3月載客量約1430.9萬人次，按月跌1.3%，按年升15.1%，貨郵量12.1萬噸，按年跌2%，而首季載客量約4208.5萬人次，按年升10.4%，貨郵量36.3萬噸，升4.3%。集團3月客運運力投入按年升10.7%，旅客周轉量升19.9%。平均客座率86.3%，升6.6個百分點；貨運運力投入升4.1%，貨郵周轉量下降2.9%；貨運載運率35.4%，下降2.6個百分點。

東航(00670)(滬:600115)3月載運旅客1300.7萬人次，按年升11.03%，貨郵量9414萬公斤，升6.5%，而首季載運旅客3823.4萬人次，按年升4.9%，貨郵量2.83億公斤，升10.38%。集團3月客運運力投入按年升10.63%，旅客周轉量升16.56%；客座率為88.67%，升4.51個百分點；貨郵周轉量升9.87%。

南航(01055)(滬:600029)3月載客量約1459.7萬人次，按月跌4.3%，按年升10.08%，貨郵量15.9萬噸，按月升9.4%，按年升0.2%，而首季載客量約4383.8萬人次，按年升約4.5%，貨郵量46.4萬噸，升3.6%。集團3月客運運力投入按年升12.36%，旅客周轉量升13.76%，客座率85.78%，升1.05個百分點；貨運運力投入升3.79%，貨郵周轉量升2.77%；貨郵載運率為54.03%，下降0.54個百分點。

海底撈「最強服務員」楊利娟回歸總部 主責「紅石榴計劃」

另外，被譽為「最強服務員」的楊利娟已辭任特海國際(09658)執行董事兼首席執行官，據報將加入海底撈，統籌推動「紅石榴計劃」實施。楊利娟1995年從最基層的服務員做起，19歲成為店經理，21歲負責開拓西安市場，隨著海底撈逐步開疆擴土，楊利娟一路升至海底撈首席運營官及副總經理，於2024年7月起委派至特海國際負責海外業務戰略發展。

海底撈於2024年8月啟動「紅石榴計劃」，旨在孵化更多餐飲子品牌，試圖製造第二增長曲線。截至2025年底，海底撈已推出20個餐飲品牌，開出共計207家餐廳。

內地3月社會消費品零售增1.7%遜預期 首季GDP增5%勝預期

值得留意，國家統計局今早公布，3月社會消費品零售總額41616億元（人民幣．下同），同比增長1.7%，增速低於預期的2.3%，並較1-2月的2.8%回落。按消費類型分，3月商品零售額37257億元，同比增長1.5%；餐飲收入4359億元，增長2.9%。1-3月，商品零售額113072億元，同比增長2.2%；餐飲收入14623億元，增長4.2%。

另經初步核算，一季度國內生產總值334193億元，按不變價格計算，同比增長5.0%，比上年四季度加快0.5個百分點，增速優於市場預期的4.8%。從環比看，一季度國內生產總值增長1.3%。

伍禮賢：旅遊平台股受惠確定性較高首選同程 餐飲股也可吼

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，每次長節假日來臨之前，市場都對一些出遊概念股較關注，今年「五一」也有機會有此氣氛，因若看今年以來內地消費數據其實表現不錯，本身內需行業在長假之前氣氛亦有所改善，若再加上節假日，一些出遊概念股可能都受到關注，而通常攜程及同程此類旅遊平台股份受惠確定性較高，始終出行透過訂票系統會令其業務直接受益，當中攜程股價較低殘，但若要捕捉周期性機會，同程可能較好，因其距離低位反彈幅度不算特別明顯，而攜程宜待反壟斷調查最終結果出了後才部署會更好。同程旅行現價已屬近段時間低位，隨著市況開始轉好，同程股價有機會持續向上，現價19元附近可關注，目標可定於21.5元附近，到時會升近主要平均線，阻力會較明顯。

伍禮賢續指，航空股過往是傳統受惠「五一」板塊，但現時其市場情緒頗受中東局勢或美伊談判影響，雖然油價有所回落，但應很難很快回到3月前水平，可待整個局面更消晰，油價有更明顯回落時再留意。濠賭股及餐飲股則可作為旅遊平台股以外的次選，但相對看好餐飲股，因除了「五一」概念外，過去內地經濟數據面表現不錯，雖然3月社會消費品零售較弱，但第一季整體表現不差，CPI亦重回1%以上，這也是稍強訊號，而除了「五一」外，暑假亦是餐飲或消費品旺季，確定性相對高。至於濠賭股，大家較關注往後公布的賭收數據，且市場之前對其業績看法較中性，故會較側重揀內需股。

攜程今日升4.82%收報430.2元，同程旅行升4.07%報19.19元，中國中免(01880)升2.06%報67.05元。濠賭股亦造好，金沙中國(01928)升2.39%報17.56元，銀娛(00027)升1.79%報35.18元，美高梅(02282)升2.98%報11.39元，永利澳門(01128)升1.23%報5.74元，澳博(00880)升0.47%報2.14元，新濠(00200)升1.42%報4.3元。航空股方面，國航升1.81%報5.07元，南航升0.71%報4.24元，東航升0.76%報3.97元。至於餐飲股，海底撈升6.77%報15.45元，百勝中國(09987)升1.93%報391.8元，呷哺呷哺(00520)升1.12%報0.45元，特海國際升1.77%報11.51元，海倫司(09869)升1.94%報1.05元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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