新股上市 | 思格新能首掛較發行價翻倍，「杭州六小龍」群核科技暗盤即飆1.5倍

思格新能(06656)今日（16日）首掛，收報659.5元，較招股價324.2元高出1.03倍，一手100股計每手帳面勁賺33530元。全日成交771.38萬股，涉資45.97億元，日內最高曾見669元，每手最多可賺34480元。

思格新能公布，最終發售價每股H股324.2元，香港公開發售部分共有約20.3萬人申請，超額認購約1101.05倍，認購一手100股的9.35萬人中有1871人獲配股份，分配比率2%，認購50萬股即5000手方穩獲1手。該集團於今早掛牌上市，昨日（15日）輝立暗盤收報578元，比定價升78.3%，一手帳面賺約2.54萬元。

「頂頭槌飛」涉67.87萬股，共有208人申請，各獲100股，及其中52人額外獲發100股、分配比率0.02%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購30.2倍。該集團招股集資約44億元。鑑於股權高度集中於數目不多股東，即使小量H股成交，H股價格亦可能大幅波動。

「杭州六小龍」群核科技暗盤現高招股價近1.5倍，每手賺5690元

「杭州六小龍」之一、雲原生空間設計軟件提供商群核科技(00068)明日（17日）掛牌，輝立暗盤現報19元，較該行顯示的招股價7.62元高出1.49倍，以每手500股計，不計手續費，每手帳面賺5690元。耀才暗盤現報17.8元，高該行顯示的招股價1.34倍，每手帳面賺5090元。

群核科技的軟件以人工智能（AI）技術和專用圖形處理單元（GPU）集群驅動，產品廣泛應用於從住宅及辦公樓到零售店及商業項目等業務場景，生成的設計可轉化為可生產圖紙，從而支持自動化生產流程。

該公司2025年度虧損收窄至4.28億元人民幣，2024年公司則蝕5.13億元人民幣，至於2025年度經調整淨利潤首次錄得盈利5712.7萬元人民幣。

撰文：經濟通採訪組

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