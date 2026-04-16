滙豐投資峰會 | 騰訊：須於中國建立自家生態系統，適應當前地緣政治環境

騰訊(00700)高級副總裁兼雲與智慧產業事業群首席執行官湯道生在香港出席滙豐全球投資峰會時表示，騰訊在香港和內地無法取得某些型號的英偉達(US.NVDA)芯片，也無法使用部分美國AI模型，因此必須在中國建立自己的生態系統。

騰訊高級副總裁兼雲與智慧產業事業群首席執行官湯道生（右一）

湯道生提及，必須適應當前的地緣政治環境，並認為開源是可以很好地彌合不同市場之間差距的模式，亦是該公司的策略是盡可能地推崇開源。他亦指，使用不同開發者生產的軟件會有各種敏感考量，在今天環境下，因地制宜考慮策略幾乎是不可避免，特別是針對像中國這般龐大市場。

湯道生補充，如今在人工智能（AI）協助下部分工作不需要那麼多人完成，一些規模較小的團隊也能躋身市場，競爭將日益激烈。騰訊意識到必須擁抱能提升生產力的新AI工具，正在積極部署大量token於旗下AI代碼工具及辦公助手。

撰文：經濟通採訪組

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