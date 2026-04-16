恒指全日升446點收報26394，科指漲3.7%，AI、GPU概念強勢

據報美伊兩國正逐步接近達成一項結束衝突的框架性協議，另外市傳兩國考慮將下周二（21日）到期停火協議延長兩周，股市風險胃納逐步上升，標指納指齊創新高，帶動本港科網股急上漲，恒指開市即突破兩條主要平均線，雖然盤中公布的內地3月經濟數據未符預期，半日仍升超350點，午後進一步上揚，全日收報26394，升446點或1.7%，是自2月27日以來恒指首次收高於50天線（約25039）及100天線（約26079）之上。恒生中國企業指數收報8905，升186點或2.1%。恒生科技指數收報5092，升180點或3.7%。

盡管股市逐步上揚，惟成交表現未見突出，今日主板成交2562億元，港股通淨流入43億元。

隨著美股科技板塊造好，本港上市科網龍頭股表現強勢，百度(09888)漲7.69%領升藍籌，報123.3元，阿里(09988)揚5.6%，報135.8元，網易(09999)升5.01%，報186.6元，小米(01810)升3.75%，報32.06元，騰訊(00700)升3.61%，報517元，快手(01024)升3.07%，報47.06元，美團(03690)升2.84%，報88.75元；英偉達隔晚突破200美元逼近歷史新高，國產GPU概念股壁仞科技(06082)大升26.65%，報48.86元，天數智芯(09903)升17.47%，報435.8元。

具互聯網概念之教培股新東方(09901)全日升6.74%，報44.96元，網上旅遊平台攜程(09961)升4.82%，報430.2元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅8.31%。

寧德時代(03750)截至3月31日止第一季純利約207.4億元人民幣，升48.5%，每股盈利4.58元人民幣，扣除非經常性損益之純利181億元人民幣，升52.9%。寧王季度業績強勁，多家大行集體唱好，股價全日反彈9%，報714.5元。

據報海底撈(06862)「最強服務員」楊利娟回歸總部主責紅石榴計劃，股價支持升6.77%，報15.45元。內地零售數據差過預期，康師傅控股(00322)跌3.47%為表現最差藍籌，報12.79元，老鋪黃金(06181)跌2.67%，報655元，蒙牛乳業(02319)跌1.99%，報16.71元，創科實業(00669)跌1.25%，報110.3元。

據報美伊兩國正逐步接近達成一項結束衝突的框架性協議，伊朗提議若達成協議以防止衝突重演，將考慮允許船隻自由通過霍爾木茲海峽阿曼一側。航運股東方海外(00316)跌2.01%，報141.4元，中遠海控(01919)跌1.39%，報14.93元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米。

撰文：經濟通市場組

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