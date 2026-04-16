小傳日記 | 偉俊系一日兩巨刁，一邊搞千億韓國發電工程一邊打造百億KOL王國！

九年前大俠David Webb提出「謎網五十」，挽救迷惘股民，如今斯人已逝，但細價股作妖仍然不絕於耳。唔知大家近排有冇留意下啲細價股，有兩間公司孖公仔喺13號停牌，第二日復牌就開始坐火箭，分別升咗八倍同三倍半，佢哋分別係瑋俊生物科技(00660)同偉俊集團控股(01013)，而兩間嘢同屬「偉俊系」，大股東都係林清渠，佢個仔林家俊就做主席。

同系公司一齊停牌一齊復牌好正常，但奇就奇在兩家公司復牌原因大相徑庭，一間要搞跨國新能源大Project，另一間就要開展KOL經濟噉話。

瑋俊生物科技話，自己同幾間央企同跨國巨頭、頂級金融機構聯合簽署咗MOU（合作備忘錄），開發一個價值500億美元嘅南韓新能源項目，仲話有內地銀行願意畀到七成融資添；至於偉俊集團控股就話自己同一間網紅經紀及運營機構Xavvi一齊開平台公司，對方仲承諾今後3年盈利億億聲添。同一日同系兩家公司簽兩份業務內容完全唔同嘅大刁，林生藝高人膽大。

留意番，瑋俊生物科技業務包括製造、銷售變性澱粉同生化產品，同新能源大纜都扯唔埋，而公司財務狀況都麻麻，年年蝕錢，2025下半年蝕緊差唔多600萬，截至去年底現金大概561萬銀，而且市值只得2.4億左右，一家小型上市公司要開發一個位於南韓、規模高達500億美元（折合約3900億港元）嘅超巨型新能源項目，就相當於一家士多老闆聲稱要承建一座航母港口，會唔會太大想頭？

瑋俊生物科技就話，自己可以牽頭中建六局同中信建設兩大央企，仲有南韓跨國巨頭浦項建設同鬥山建設一齊開展工程，內地風電龍頭明陽集團提供核心風機設備，南韓南東電力公司提供並網支援，仲有中國出口信用保險公司、英國出口融資署等作為支援，但問題係瑋俊生物科技究竟有幾通天嘅本領，連百億級央企同南韓資本財閥都要聽佢指揮？

至於偉俊集團控股公布嘅大刁都唔惹少，話將會合資設立一家KOL平台公司，合營方Xavvi承諾，平台公司會喺今後三年向公司分紅高達109億銀！偉俊話Xavvi好出名，但筆者就搵唔到好多資料，只知道係一間搞社交電商、網紅經濟同AI內容生成嘅神州企業。其實偉俊集團控股主業係整化學製品、農產品同埋提供電腦及通訊系統綜合服務，一年銷售額都係幾億左右，又係每年蝕緊錢。

上市公司喺通告度講到天花亂墜，又需唔需要信守承諾呢？瑋俊生物科技公告提到佢簽嘅係MOU而唔係正式合約，之後話自己資金未到位、合作細節傾唔掂就可以全身而退；而偉俊集團控股要做嘅KOL業務，合營方作出嘅「震撼」承諾似乎又唔係業績對賭，即使唔達成都冇影響。筆者好奇問問證監會，對方話對有關事件冇意見、個別例子不作評論，嗯，筆者就會話，偉俊系前科唔少，大家投資前要三思，請請！

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