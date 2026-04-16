滙豐投資峰會 | 滙豐廖宜建：集團對中東投資及承諾不變，香港有能力應對外圍不確性

滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，集團對中東的投資和承諾完全沒有改變，現時將員工安全放在首位，以繼續服務客戶和當地需求。他又說，集團在中東資產負債表穩健，相信局勢恢復正常後，當地有很大發展空間。

香港有能力應對外圍不確定性，會繼續投資

被問及息口影響，廖宜建稱集團仍在觀察局勢發展，並表示將視乎全球能源價格及貿易營運所受到影響會維持多長時間，以及通脹影響，相信不同市場對利率有不同反應。

他又指，地緣政治難免增加環球貿易下行風險，香港屬於外向型經濟，無法置身事外。近日香港的經濟數據仍未反映有關影響，會密切留意。他稱，香港國際金融中心過往經歷多個經濟周期，可說是見慣風浪，香港有完善的金融基建、健全的監管，而銀行的風險管理亦相當嚴謹，相信在一國兩制下，香港有能力應對外圍市場各種不確定性，滙豐對香港前景很有信心，並會繼續投資。

至於滙豐早前獲批本港穩定幣發行人牌照，他稱，港元穩定幣將於年內發行，他期望在其他數字資產和代幣化存款領域，與金管局及政府一同發展。

香港有望於2029年成為全球最大跨境理財管理中心

廖宜建亦提到，國家「十五五」規劃提出支持香港鞏固提升競爭優勢，認為香港能以超級聯繫人和超級增值人的定位服務國家發展大局。他稱，目前港股市值接近50萬億元，是亞洲第三大債市，亦有望於2029年，成為全球最大跨境理財管理中心，認為可利用香港既深且廣的資本市場，支持中資企業全球布局，成為出海首選的融資平台。

他亦稱，香港要繼續助力人民幣國際化，包括透過股票、債券、風險管理工具等互聯互通管道，滿足企業和投資者資產配置多元化的需要；亦應進一步貢獻粵港澳大灣區的建設，加強與內地產業合作，吸引更多內地科技企業在香港設立全球總部。

撰文：經濟通採訪組

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