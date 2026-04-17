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開市Go | 美伊或本周末再談判，兩新股暗盤表現強勁，商湯再配股

17/04/2026

要聞盤點

 

1、美股周四（16日）延續升勢，標指及納指同創盤中及收市新高，納指更連升12個交易日，創2009年以來最長連升紀錄，反映市場在中東局勢降溫預期、AI投資熱潮及大型科技股帶動下，持續追入風險資產。道指收市升115點，或0.24%，報48578.72點；標指升18.33點，或0.26%，報7041.28點；納指升86.69點，或0.36%，報24102.7點。盤中方面，標指高見7051.23點，納指一度高見24156.18點，兩者同創新高。中國金龍指數升123點。日經指數開報59266點，無升跌。

 

2、美國總統特朗普指美伊可能本周末重啟會談，有望與德黑蘭達成「好協議」。但據悉部分海灣國家及歐洲領導人認為，雙方或需談判六個月才能達成和平協議。

 

3、特朗普宣布，黎巴嫩與以色列將啟動為期10天停火協議。但聲明未提及真主黨，以色列不會從黎巴嫩南部撤軍。

 

4、美國國防部長赫格塞思表示，美國財政部正啟動代號「經濟狂怒」(Economic Fury)行動，對伊朗施加最大化經濟壓力。

 

5、伊朗學生通訊社報道，德黑蘭擬收取霍爾木茲海峽通行費，計劃透過伊朗銀行體系結算。

 

6、紐約聯儲行長指不確定因素阻礙明確利率指引，但預計長期仍會降息。聯儲局理事米蘭表示，今年或需降息三至四次。

 

7、美國勞工部公布截至4月11日止當周新領失業救濟人數20.7萬人，按周減1.1萬人，少於預期21.3萬人；前一周數據上修至21.8萬人。

 

8、報道指中國政府向西班牙施壓，要求協助阻撓歐盟提升歐洲企業競爭力提案。

 

9、德銀上調今年中國實際GDP增速預測至4.9%，名義增長率預期升至6.5%，為2022年以來新高。

 

10、歐元區3月通脹率上修至2.6%，今年首次超過央行目標。德國央行行長指歐洲央行4月會議前應保持政策選項開放，不宜對利率走向發出訊號。

 

11、金管局副總裁阮國恒指香港銀行業對中東風險敞口不大，未見局勢對營運及客戶有太大影響，但油價上升會影響交通運輸等敏感行業。金管局呼籲銀行以包容態度處理客戶短期流動性問題。

 

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