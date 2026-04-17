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美股 | 特朗普宣布以黎停火10天，美股續創新高，納指連升12日

17/04/2026

美股 | 特朗普宣布以黎停火10天，美股續創新高，納指連升12日

 

 

　　美股周四（16日）延續升勢，標指及納指同創盤中及收市新高，納指更連升12個交易日，創2009年以來最長連升紀錄，反映市場在中東局勢降溫預期、AI投資熱潮及大型科技股帶動下，持續追入風險資產。

 

　　美國總統特朗普表示，已與黎巴嫩總統奧恩及以色列總理內塔尼亞胡通話，並稱以黎同意由美國東岸時間周四下午5時起停火10天，消息提振市場情緒，資金明顯流向大型科技股，成為標指和納指再創新高的核心動力。

 

　　道指收市升115點，或0.24%，報48578.72點；標指升18.33點，或0.26%，報7041.28點；納指升86.69點，或0.36%，報24102.7點。盤中方面，標指高見7051.23點，納指一度高見24156.18點，兩者同創新高。

 

　　道指升幅明顯落後，反映資金仍較集中在晶片、軟件及高增長科技股，傳統工業及部分金融股未有同步跟上，令指數表現出現分化。

 

　　今輪升市的速度同樣罕見。市場數據顯示，納指14日相對強弱指數(RSI)由3月30日的超賣區，於4月15日迅速升至超買區，僅用11個交易日，屬40年來最快的超賣轉超買逆轉之一。

 

　　國際油價顯著反彈，紐約期油上升2.6%，報每桶93.67美元；倫敦布蘭特期油亦錄得逾3%的顯著升幅，報每桶98.25美元。

 

美元避險需求降溫

 

　　美元避險需求降溫，美匯指數整體於低位反覆震盪。日內報98.2，微升0.1%。日圓匯價持續受壓。美元兌日圓主報159.17，升0.1%。歐元兌美元先升後回，匯價早段於1.18大關上方，尾市反覆偏軟，報1.178，跌0.1%。

 

　　現貨金價整體維持基本持平，在4800美元附近窄幅震盪。同時，紐約期金錄得0.2%的輕微跌幅，報每盎司4811美元。

撰文：經濟通國金組

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