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盤前攻略｜美伊次輪談判在即港股料觀望，熊證部署仍進取誘好友上殺

17/04/2026

　　中東局勢持續緩和，美國總統特朗普指，以色列與黎巴嫩將停火10天，又聲稱伊朗承諾超過20年內都不會擁有核武器。加上美國最新一周初請失業金人數少過預期，美股三大指數周四齊升。納指收升86點或0.4％，報24102點，連升12日，為2009年以來最長連升紀錄；標普500指數高收18點或0.3％，報7041點；與納指齊創收市新高。道指收升115點或0.2％，報48578點。

 

盤前攻略｜美伊次輪談判在即港股料觀望，熊證部署仍進取誘好友上殺

（Shutterstock圖片）

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數升1.74％。阿里巴巴升3.98％，報138.59美元；京東跌0.45％，報31.33美元；百度升3.38％，報125.03美元；理想升1.98％，報18.52美元；小鵬升3.34％，報18.25美元；蔚來升6.84％，報6.87美元；嗶哩嗶哩升1.20％，報25.25美元。

 

*夜期低水，ADR普遍低走*

 

　　恒指夜期收報26229，跌122點，低水165點。ADR方面，美團(03690)ADR較港股低0.90％，折合88.0港元；長和(00001)ADR較港股低1.16％，折合63.3港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.26％，折合515.7港元；小米(01810)ADR較港股高0.41％，折合32.2港元；港交所(00388)ADR較港股低0.86％，折合407.7港元；滙控(00005)ADR較港股低0.45％，折合141.7港元。


　
*利好因素盡出，恒指高位慎回吐*

 

　　昨天恒指高見26403，過千張熊證街貨跌入被強制回收範圍，不過熊證最新街貨總數不跌反升1920張至8464張，數量甚至超過牛證街貨總數，顯示淡友有信心恒指高位回調。熊證重貨維持在26500至26599區間，但數量急增。該區亦是最多新增區，總數1460張之中有635張屬於新增。不過該區距離恒指昨天收市價最多只有205點，連同更貼近的26400至26499區間的678張，共有2138張，誘發好友上殺的可能性仍大。

 

　　牛證最新街貨總數減少過千張至8401張，比熊證街貨總數略少。其中牛證原有重貨區25200至25299區數量大減四成，最新重貨區上移至25900至25999區間，但好友態度未算堅定，總數只有610張，新增數量172張。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌133點，報26272，低水122點，預料恒指跟隨低開過百點。儘管美伊第二輪談判尚未展開，但環球股市已經率先反映利好因素，恒指連升三天，累升逾700點，進一步逼近美以突襲伊朗前的26630。自2月28日開戰後，恒指首次收穩於50天線及10天線上。儘管美國總統特朗普一再唱好美伊談判前景，但畢竟談判尚未展開，一旦雙方最終達成的協議未如特朗普預期；甚至最壞情況下，再次未能達成協議，股市過去幾天的升幅難免要回吐。預料市場觀望氣氛較濃，部分投資者或趁高位獲利離場，但仍不排除好友或趁外圍利好的餘威殺入熊證重貨區26500的可能性。

 

撰文：經濟通市場組

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2026 20:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/04/2026 16:40
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