異動股｜贛鋒鋰業升近4％創近四年高，料首季轉賺最多21億元人民幣

贛鋒鋰業(01772)H股現價升3.9％，報87.4元，創自2022年7月以來新高，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅11.4％。該股成交約98萬股，涉資8371萬元。A股(深:002460)現價86.88元人民幣，升1.5％，成交5.11億元人民幣，涉及596萬股。現價A股對H股呈溢價13.4％。

（Shutterstock圖片）

贛鋒鋰業公布，預期截至3月31日止首季歸屬於股東的淨利潤區間預計16億至21億元人民幣，去年同期歸屬於股東淨虧損3.55億元人民幣，扣除非經常性損益後的淨利潤區間預計12.5億至17.5億元人民幣，去年同期扣除非經常性損益後的淨虧損2.4億元人民幣，每股盈利77分至1.01元人民幣，去年同期每股虧損18分人民幣。

該集團指，轉虧為盈因受益於全球新能源產業快速發展，下游客戶對鋰鹽的需求強勁增長，其鋰鹽產品銷售價格有較大幅度上漲，加上鋰資源項目的產能釋放，成本結構不斷優化。動力電池及儲能產業市場持續增長，鋰電池板塊產銷量明顯提升，故經營業績增長，以及所持PLS Group Ltd股價上漲產生公允價值變動收益，在領式期權相關的既定風險管理策略對沖後，整體公允價值變動收益約2.59億元人民幣。

現時，恒生指數報26254，跌139點或跌0.5％，主板成交近93億元。國企指數報8858，跌46點或跌0.5％。恒生科技指數報5056，跌35點或跌0.7％。即月期指新報26269，跌82點，高水15點。即月國指期貨報8860，跌28點，高水1點。即月科指期貨新報5063，跌23點，高水1點。

撰文：經濟通市場組