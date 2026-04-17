異動股 | 商湯低開逾2%，十二個月內第三度配股再抽水逾32億元

商湯-W(00020)現價跌2.4%，報2.04元，該股成交約743萬股，涉資1515萬元。

商湯公布，擬向不少於六名承配人配17億股新B類股份，佔擴大後已發行B類股份約4.09%，每股配售價1.91元，較上日收市價2.09元折讓約8.61%，預計所得款項淨額約為32.3億元。所得款項中約40%將用於擴展AI基礎設施「SenseCore」商湯大裝置，包括國產芯片AI超算集群；30%投向生成式AI研發，重點推進「SenseNova」大模型；20%用於AI在教育、SaaS及軟硬一體等垂直場景落地；其餘10%作一般營運資金。

配售完成後，承配人將持有公司總股本約4.04%，原有其他B類股東持股佔比將由98.74%攤薄至94.75%。公司過去12個月已進行兩輪配股，合共集資逾56億元，相關資金已全部動用。

現時，恒生指數報26210，跌183點或跌0.7%，主板成交超過47億元。國企指數報8840，跌64點或跌0.7%。恒生科技指數報5055，跌36點或跌0.7%。

撰文：經濟通市場組

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