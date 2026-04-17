機械人股 | 人形機器人半馬周日開跑，機械人概念股可以點部署？

近期人形機械人盛事多，包括人形機器人半程馬拉松及中國人形機器人生態大會都於周末及周日舉行，另京東(09618)最近推出「機器人救護車」，阿里巴巴(09988)旗下高德預告快將推出首款四足機械人，部分機械人股今早（17日）逆市造好，其中優必選(09880)曾升近4%。多項事件或成機械人股近期股價催化劑，應如何部署及選擇？

（優必選網頁截圖）

人形機器人半馬周日北京開跑 中國人形機器人生態大會今開幕

2026北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松將於周日（19日）鳴槍開跑。今年賽道路線設計全面創新升級，參賽隊伍數量增加，特別是新增了自主導航賽隊，對賽道和測試要求也相應提高。

另外，今日至周日，2026中國人形機器人生態大會將在上海汽車會展中心舉行。據了解，這場被譽為機器人界「全明星陣容」的盛會，不僅雲集了宇樹、樂聚、眾擎、銀河通用等頭部本體品牌，更吸引了征和機器人、因時機器人等靈巧手及產業鏈核心企業，全方位展現人形機器人的最新突破與未來可能。

愛建證券指，當前人形機器人產業仍處於技術驗證與產業化導入階段，行業短期定價更多由技術進展與事件催化驅動，中長期核心變量在於量產節奏與應用場景落地。配置方向上，建議重點關注兩類公司：一是具備核心零部件能力、能夠隨整機廠迭代與量產放量實現配套價值提升的環節，如減速器、絲槓、電機、傳感器、靈巧手及控制系統等；二是具備算法、控制系統與軟硬件集成能力的平台型整機廠商，隨著產業化推進，其系統集成與生態主導能力有望逐步體現。

京東推出「機器人救護車」 高德將推首款四足機械人

據《中國經營報》，在具身智能機器人加緊量產出貨的同時，售後維修的響應及服務也成為產業剛需。4月15日，京東正式推出了「機器人救護車」，將為人形機器人、四足機器人、AI陪伴機器人等提供專業維修保養服務，涵蓋基礎維修、故障診斷、換電補能、測試鑑定、美容保養、設備回收等全場景需求。據了解，目前京東「機器人救護車」率先在北京地區落地，未來3年機器人上門維修服務還將拓展至全國超50個核心城市。值得一提的是，為了支撐機器人售後服務網絡的快速擴張，京東方面還宣布將在3年內招聘超1萬名專業機器人維修服務人才。

另內地媒體早前有消息傳出，阿里巴巴旗下高德的具身業務部即將發布一款四足機械人。對此，高德負責人回應稱，公司已在具身智能領域開展深入布局，連續公布多款具身模型，並積極探索四足機械人、人形機械人等硬件產品形態，預計近期將有首款四足機械人發布。

此外，臥安機器人(06600)早前以約2.4億元人民幣戰略投資慧靈科技。雙方將在包括靈巧手等具身智慧末端執行器及關鍵零件領域推進研發與合作，共同攻堅底層技術架構，打通從核心零件到整機系統的全連結能力。

優必選與歐洲機器人集成商Terra Robotics合作 與本田貿易達成戰略合作

值得一提，優必選與歐洲機器人集成商Terra Robotics簽署合作協議。Terra Robotics成為優必選在德語區(德國、瑞士及奧地利)獨家經銷商及戰略合作夥伴。Terra Robotics已採購首批數十套優必選全尺寸具身智能人形機器人，部署於歐洲連鎖藥妝零售商ROSSMANN物流中心等工業場景。

另優必選旗下智慧物流子公司優奇近日與日本本田貿易（中國）有限公司簽署戰略合作協議，雙方將共同探索具身智能人形機器人、無人物流車等在工業製造、倉儲物流等場景中的應用可能性，並在條件成熟的情況下推進在本田貿易供應鏈的示範應用與經驗複製，共同推動具身智能在工業領域的應用落地實踐。

優必選又表示，與德馬科技(滬:688360)近日簽署戰略合作協議，雙方將共同推動人形機器人技術，在工業智造及智能物流等核心場景的規模化落地與商業化應用。

麥嘉嘉：機械人股以事件驅動及波段交易為主 首選優必選95至120元區間操作

（麥嘉嘉）

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，人形機械人股可以繼續看好，因為對其中期方向沒變，仍是AI+製造，這已成為國家戰略及產業升級主線，同時政策支持的延續性都很確定，但現時港股相關標的股價其實頗高度受制於政策預期及事件驅動，如一些馬拉松開跑、京東的「機器人救護車」及高德將推出的機械人，正是這類事件驅動，相信資金會以這些主題去交易，當然流入及流出節奏會較快，譬如之前春晚後，人形機械人曾有一段短時間炒作，資金流出也快，但近期部分機械人估值從之前較極端水平回調下來，所以短期上述行業消息甚至個股一些催化劑，應可予投資者作為事件驅動及波段交易為主操作。

麥嘉嘉又指，機械人股屬較高增長及高波動的主題倉位，所以不應在整體資產中作太大比率的配置，可能佔相對小的比例，操作上可以事件驅動及波段交易為主，但要嚴格設定倉位上限及做風險控制，可以預先部署，但當消息一過資金流出時，股價調整會大且快。機械人板塊之中，仍較看好優必選，雖見其盈利慢慢收窄，但仍勉強符合扭虧為盈、現金流或落地等因素，之前較擔心其估值較貴，現時股價則已從相對高水平回落，加上公司已由較重投資階段步入初期收成期，毛利率亦由之前28.7%升至37.7%，其核心人形機械人毛利率更高，大概去到54至55%，反映其產品結構較偏向高毛利方向優化，仍有其品牌認知度。當然公司仍然虧損，營運現金流未完全轉正，但估值相對其他機械人股有吸引力，如果馬拉松期間沒發生機械人仆倒等甩轆事件，股價可能有些憧憬因素，可以區間波動操作，短線料於約95至120元區間波動。

機械人概念股今早升跌不一，優必選半日升1.54%收報111.9元，越疆(02432)跌0.46%報34.72元，三花智控(02050)升0.32%報31.72元，小鵬(09868)跌1.07%報69.25元，敏實集團(00425)跌2.62%報35.64元，德昌電機(00179)跌1.79%報25.24元，地平線機器人(09660)升0.27%報7.34元，首程控股(00697)跌1.79%報1.65元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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