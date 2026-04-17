新股上市 | 「杭州六小龍」群核科技首掛，朱皓:續以香港為起點，拓展國際化業務

「杭州六小龍」之一、雲原生空間設計軟件提供商群核科技(00068)今在主板掛牌上市，開市報20.7元，較招股價7.62元，大升1.72倍，以每手500股計，不計手續費，每手賺6540元。

（許英略攝）

群核科技聯合創始人兼CTO朱皓見記者時表示，香港是其國際化業務大本營，公司續以香港為起點，深化拓展其國際化業務。他亦指出，空間智能是普及技術，相信香港會有公司實際業務落地點。

至於行業發展，朱皓指出，隨著AI進一步走向物理空間發展，預期空間智能會在其中發揮至關重要作用。

（許英略攝）

群核科技CFO沈倍則指出，之後會加大大模型及產品投入，以及拓展商務團隊。

群核科技聯合創始人兼董事長黃曉煌在致辭時指出，成功在港上市為公司新起點，未來會做好空間智能底座，將優質產品交予客戶。

（許英略攝）

群核科技的軟件以人工智能（AI）技術和專用圖形處理單元（GPU）集群驅動，產品廣泛應用於從住宅及辦公樓到零售店及商業項目等業務場景，生成的設計可轉化為可生產圖紙，從而支持自動化生產流程。

群核科技公布，最終發售價每股7.62元，以招股價6.72元至7.62元範圍之上限定價，香港公開發售部分共有約24萬人申請，超額認購約1589.56倍，認購一手500股的約9.2萬人中有2753人獲配股份，分配比率3%，認購90萬股即1800手方穩獲1手。

撰文：經濟通採訪組

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