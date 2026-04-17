  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯

新股上市 | 「杭州六小龍」群核科技首掛，朱皓:續以香港為起點，拓展國際化業務

17/04/2026

　　「杭州六小龍」之一、雲原生空間設計軟件提供商群核科技(00068)今在主板掛牌上市，開市報20.7元，較招股價7.62元，大升1.72倍，以每手500股計，不計手續費，每手賺6540元。

 

新股上市 | 「杭州六小龍」群核科技首掛，朱皓:續以香港為起點，拓展國際化業務

（許英略攝）

 

　　群核科技聯合創始人兼CTO朱皓見記者時表示，香港是其國際化業務大本營，公司續以香港為起點，深化拓展其國際化業務。他亦指出，空間智能是普及技術，相信香港會有公司實際業務落地點。

 

　　至於行業發展，朱皓指出，隨著AI進一步走向物理空間發展，預期空間智能會在其中發揮至關重要作用。

 

新股上市 | 「杭州六小龍」群核科技首掛，朱皓:續以香港為起點，拓展國際化業務

（許英略攝）

 

　　群核科技CFO沈倍則指出，之後會加大大模型及產品投入，以及拓展商務團隊。

 

　　群核科技聯合創始人兼董事長黃曉煌在致辭時指出，成功在港上市為公司新起點，未來會做好空間智能底座，將優質產品交予客戶。

 

新股上市 | 「杭州六小龍」群核科技首掛，朱皓:續以香港為起點，拓展國際化業務

（許英略攝）

 

　　群核科技的軟件以人工智能（AI）技術和專用圖形處理單元（GPU）集群驅動，產品廣泛應用於從住宅及辦公樓到零售店及商業項目等業務場景，生成的設計可轉化為可生產圖紙，從而支持自動化生產流程。

 

　　群核科技公布，最終發售價每股7.62元，以招股價6.72元至7.62元範圍之上限定價，香港公開發售部分共有約24萬人申請，超額認購約1589.56倍，認購一手500股的約9.2萬人中有2753人獲配股份，分配比率3%，認購90萬股即1800手方穩獲1手。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01299

友邦保險

81.600

異動股

02416

易點雲

4.060

異動股

08027

吉輝控股

0.068

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01299 友邦保險
  • 81.600
  • 02416 易點雲
  • 4.060
  • 08027 吉輝控股
  • 0.068
  • 00924 坤集團
  • 0.132
  • 00322 康師傅控股
  • 12.520
股份推介
  • 02409 洲際船務
  • 4.600
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 117.000
  • 目標︰$130.00
  • 00148 建滔集團
  • 41.180
  • 目標︰$42.62以上
  • 06969 思摩爾國際
  • 9.820
  • 目標︰$11.50
  • 01090 大明國際
  • 0.740
  • 目標︰--
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 86.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 159.100
  • 00700 騰訊控股
  • 510.500
  • 00005 滙豐控股
  • 141.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 136.400
報章貼士
  • 02186 綠葉製藥
  • 2.870
  • 目標︰$3.25
  • 00884 旭輝控股集團
  • 0.071
  • 目標︰--
  • 01100 飛達控股
  • 1.440
  • 目標︰$1.80
熱炒概念股
即時重點新聞

17/04/2026 17:25  《盤後部署》市場觀望恒指回吐仍連升三周，廣州樓價回升越地股價料見底

17/04/2026 17:11  港交所刊發諮詢文件，料現貨市場明年第四季過渡至T+1結算周期

17/04/2026 16:36  怡和據報洽購百佳，擬與惠康合併，競爭法監管疑慮或低於預期

17/04/2026 16:46  國泰航空︰3月載客量按年增加24%，計劃於6月後運作全數定期客運航班

17/04/2026 16:14  《本港樓市》中原︰CCL按周微跌0.01%，第二季目標156點水平

17/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１７０億元，買盈富基金沽劍橋科技

17/04/2026 08:59  【大行炒Ｄ乜】富瑞降藍思目標價近四成，贛鋒績後獲富瑞升目標價三成半

17/04/2026 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８３０３，一周拆息較上日升２８基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所擬明年第四季實施「T+1」，諮詢期至5月18日新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 姚浩然：港股4月料上試高位，看好滙控、寧德新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 國酒茅台業績歷史性跳水，白酒正失去一代年輕人？新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜強勢業績擊碎配股陰霾寧王可追入？ | 搶先拆解褐皮書及內地經濟數據新文章
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

地緣風險難化解，美以伊怎盤算？新文章
人氣文章

政經范局．范強

特朗普灰頭土臉訪華，北京堅壁清野防搗亂新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

WW2026｜錶展必看藍綠錶盤精選：IWC  飛行員腕錶小王子特別版、江詩丹頓Overseas、Grand Seiko Evolution 9
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

「金剛松影︰王新水墨」｜松影之間，映照生命的隱喻與人心的連結
人氣文章

Beauty Feature

春日美肌必備：SK-II全新色調「防曬小白球」、櫻花限定神仙水，櫻花妹透亮水潤肌Get！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
低加工植物油 VS 精煉食油 │ 營養師拆解食油加工程序對營養價值影響 新文章
人氣文章
食物安全｜內地藍莓劈價¥9.9，女子兩日狂食患胃石症，醫生警告3類人慎食
人氣文章
名人健康｜51歲吳文忻化療脫髮，樂觀面對索性剪男仔頭新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2026 20:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/04/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/04/2026
港交所擬明年第四季實施「T+1」，諮詢期至5月18日
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

地緣風險難化解，美以伊怎盤算？

17/04/2026 11:01

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區